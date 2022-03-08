《日出而作》油價創逾１３年高，納指累跌兩成陷入熊市

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３２８１７﹒２８ 跌 ７９７﹒４２ ２﹒３７
標普５００ ４２０１﹒０９ 跌 １２７﹒７８ ２﹒９５
納斯達克 １２８３０﹒９６ 跌 ４８２﹒４８ ３﹒６２
倫敦富時１００ ６９５９﹒４８ 跌 ２７﹒６６ ０﹒４０
法蘭克福ＤＡＸ １２８３４﹒６５ 跌 ２５９﹒８９ １﹒９８
巴黎ＣＡＣ ４０ ５９８２﹒２７ 跌 ７９﹒３９ １﹒３１
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒３５，歐元兌美元
１﹒０８６３
《公司業績》
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和黃醫藥（０００１３）去年虧損擴至１﹒９５億美元，不派息
壽康集團（００５７５）售ＤＶＰ股份，料去年度收益９２８萬元
微博（０９８９８）去年純利４﹒３億美元，同比升３７％
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《公司資訊》
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匯控（００００５）再斥１﹒８５億元倫敦回購３５３萬股
興合控股（０１８９１）斥５４７６萬元購入馬來西亞工業用地
渣打（０２８８８）倫敦續回購２４２萬股，涉資１﹒２８億元
火幣科技（０１６１１）獲主席４０００萬元無抵押貸款
大發地產（０６１１１）兩個月銷售額２０億人幣，跌７１％
華建控股（００４７９）委王家驊任執董及副總裁
高鑫零售（０６８０８）委蘇寧易購非執董為非執行董事
蓮合醫療（００９２８）３１００萬元合營特殊藥品智能管理平台
金界控股（０３９１８）無限期暫停俄羅斯博彩項目開發
艾伯科技（０２７０８）折讓１７％配７２００萬新股，籌逾２億元
百濟神州（０６１６０）核心技術人員兼血液學首席醫學官黃蔚娟辭任
電訊首科（０３９９７）派第二次中期股息每股２仙，本月２８日派付
電訊數碼（０６０３３）不派中期股息
恒安國際（０１０４４）發短期融資券，籌２０億人幣
碧桂園（０２００７）獲招行１５０億人幣融資額度，專用地產併購業務
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《國企紅籌》
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四川成渝（００１０７）３﹒７億人幣售四川交建５％股權
天津創業環保（０１０６５）商譽減值９９６６萬人幣
越秀基建（０１０５２）北二環高速１月收入跌１１％
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《神州民企》
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銀城（０１９０２）今年到期票據交換要約逾５８％接納
澳優乳業（０１７１７）獲要約人伊利持股近５３％，收購成無條件
旭輝控股（００８８４）２月銷售額８３億人幣，同比跌４３％
天立教育（０１７７３）建議改名「天立國際控股」；８個月虧損逾１３億人幣，申請今早復牌
華南城（０１６６８）與深規院戰略合作城市更新規劃設計
華住集團（０１１７９）派特別股息每股２﹒１美仙，４月１４日派發
華眾車載（０６８３０）３１９０萬人幣增持汽車零件商股權至６５％
楓葉教育（０１３１７）４﹒６億元售新加坡物業，料賺８２８０萬元
粵港灣控股（０１３９６）１﹒５億元售貴州項目，料收益６３０萬元
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《中國要聞》
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人行表示高風險銀行將降至２００家，互聯金融常態監管
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《俄烏戰爭》
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美國不提升核武戒備，與俄建軍事熱線防誤判
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《俄烏開戰》
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次輪談判烏克蘭拒就主權讓步，澤連斯基邀普京對話
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《匯市走勢》
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美匯創兩年高位，受惠俄烏緊張局勢及聯儲局加息預期
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《國際要聞》
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馬克龍宣布競選謀
求連任，民意支持
率２８％居首位
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《華為動向》
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印度據報指控華為
逃稅，操縱帳簿令
應稅收入大減
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《其他消息》
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張憶東指港股望隨
外圍超跌反彈
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