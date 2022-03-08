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即市新聞

08/03/2022 07:46

《日出而作》油價創逾１３年高，納指累跌兩成陷入熊市

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３２８１７﹒２８　跌　７９７﹒４２　２﹒３７
　　標普５００　　　　　４２０１﹒０９　跌　１２７﹒７８　２﹒９５
　　納斯達克　　　　　１２８３０﹒９６　跌　４８２﹒４８　３﹒６２
　　倫敦富時１００　　　６９５９﹒４８　跌　　２７﹒６６　０﹒４０
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８３４﹒６５　跌　２５９﹒８９　１﹒９８
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　５９８２﹒２７　跌　　７９﹒３９　１﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒３５，歐元兌美元
１﹒０８６３
　
　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　和黃醫藥（０００１３）去年虧損擴至１﹒９５億美元，不派息　
　　壽康集團（００５７５）售ＤＶＰ股份，料去年度收益９２８萬元
　　微博（０９８９８）去年純利４﹒３億美元，同比升３７％　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）再斥１﹒８５億元倫敦回購３５３萬股　　　　　　
　　興合控股（０１８９１）斥５４７６萬元購入馬來西亞工業用地　　　　
　　渣打（０２８８８）倫敦續回購２４２萬股，涉資１﹒２８億元　　　　
　　火幣科技（０１６１１）獲主席４０００萬元無抵押貸款　　　　　　　
　　大發地產（０６１１１）兩個月銷售額２０億人幣，跌７１％　　　　　
　　華建控股（００４７９）委王家驊任執董及副總裁　　　　　　　　　　
　　高鑫零售（０６８０８）委蘇寧易購非執董為非執行董事　　　　　　　
　　蓮合醫療（００９２８）３１００萬元合營特殊藥品智能管理平台　　　
　　金界控股（０３９１８）無限期暫停俄羅斯博彩項目開發　　　　　　　
　　艾伯科技（０２７０８）折讓１７％配７２００萬新股，籌逾２億元　　
　　百濟神州（０６１６０）核心技術人員兼血液學首席醫學官黃蔚娟辭任　
　　電訊首科（０３９９７）派第二次中期股息每股２仙，本月２８日派付　
　　電訊數碼（０６０３３）不派中期股息　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒安國際（０１０４４）發短期融資券，籌２０億人幣　　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）獲招行１５０億人幣融資額度，專用地產併購業務
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　四川成渝（００１０７）３﹒７億人幣售四川交建５％股權
　　天津創業環保（０１０６５）商譽減值９９６６萬人幣　　
　　越秀基建（０１０５２）北二環高速１月收入跌１１％　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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銀城（０１９０２）今年到期票據交換要約逾５８％接納　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳優乳業（０１７１７）獲要約人伊利持股近５３％，收購成無條件　　　　　　　　　　　　
旭輝控股（００８８４）２月銷售額８３億人幣，同比跌４３％　　　　　　　　　　　　　　
天立教育（０１７７３）建議改名「天立國際控股」；８個月虧損逾１３億人幣，申請今早復牌
華南城（０１６６８）與深規院戰略合作城市更新規劃設計　　　　　　　　　　　　　　　　
華住集團（０１１７９）派特別股息每股２﹒１美仙，４月１４日派發　　　　　　　　　　　
華眾車載（０６８３０）３１９０萬人幣增持汽車零件商股權至６５％　　　　　　　　　　　
楓葉教育（０１３１７）４﹒６億元售新加坡物業，料賺８２８０萬元　　　　　　　　　　　
粵港灣控股（０１３９６）１﹒５億元售貴州項目，料收益６３０萬元　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　人行表示高風險銀行將降至２００家，互聯金融常態監管
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　　　　　　　　　《俄烏戰爭》　
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　　美國不提升核武戒備，與俄建軍事熱線防誤判
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　次輪談判烏克蘭拒就主權讓步，澤連斯基邀普京對話
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美匯創兩年高位，受惠俄烏緊張局勢及聯儲局加息預期
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　馬克龍宣布競選謀
　　求連任，民意支持
　　率２８％居首位　
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　　　　　　　　　　　　　　《華為動向》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　印度據報指控華為
　　逃稅，操縱帳簿令
　　應稅收入大減　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　張憶東指港股望隨
　　外圍超跌反彈　　
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