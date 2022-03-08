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08/03/2022 07:51

《油金掠影》歐美商討禁俄油氣入口，油價觸及２００８年來最高

　　《經濟通通訊社８日專訊》俄烏第３輪談判仍未達成停火，歐美商討進一步對俄制裁，正在
歐洲訪問的美國國務卿布林肯當地時間周日表示，美歐正討論禁止俄羅斯石油入口，而白宮與國
會亦正商討美國單方面禁止俄羅斯石油入口的計劃。油價周一躍升至２００８年來最高水平。
　　布蘭特期油上漲５﹒１美元，或４﹒３％，至每桶１２３﹒２１美元。紐約期油漲３﹒７２
美元，或３﹒２％，至每桶１１９﹒４０美元。兩大指標盤中分別觸及１３９﹒１３美元和
１３０﹒５０美元，均為２００８年７月以來最高。
俄羅斯副總理諾瓦克周一警告，如果歐美禁止入口俄國石油，油價可能會攀升至每桶３００美元
以上。自２０２２年初以來，油價已上漲６０％，引發投資者對全球經濟增長和滯脹的憂慮。
　　現貨金漲１﹒３％，至每盎司１９９３﹒２２美元，盤中觸及２００２﹒３１美元，是
２０２０年８月以來最高。紐約期金漲１﹒５％，報１９９５﹒９０美元。鈀金跌０﹒９％，報
２９７６﹒２１美元，盤中觸及３４４０﹒７６的歷史高位。白銀下跌０﹒４％，至２５﹒５７
美元。鉑金下跌０﹒５％，至１１１６﹒０１美元。（ｊｆ）

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