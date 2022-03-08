《金碩良言－黃俊碩》公私營醫療協作，各展所長

《金碩良言》近日最熱烘烘的話題，應該算是私家醫院未治冠狀病毒病確診者及緊密接觸者

。剛剛過去周日，國務院副總理韓正亦對私家醫院未治病人表示關注。



其實在我認識的朋友中，也有很多是私營、社福機構的醫護人員，這段期間他們除了在所屬

的私營、社福機構正常工作外，他們也犧牲私人休息時間在其他志願團體或醫護崗位上，為遏制

這一波疫情而努力。我相信，很多私家醫院或私營機構的醫護人員也想在世紀疫症前出一分力，

畢竟醫者的天職是救治病人；而且我亦樂見有私家醫院門診為輕症確診者提供治療，包括視像會

診加藥物送遞，支援確診者及緊密接觸者。



然而，礙於現時很多私家醫院並未有足夠隔離病房措施，如果他們協助接收確診者，有機會

增加同院其他病人感染風險，甚或乎引發醫院爆發疫症的危機。另外，根據現行相關條例，患有

傳染病的確診者是需要到公立醫院接受治療。



現時每一間公立醫院也有接收確診者，但同時亦有接收其他病人接受治療。雖然公立醫院設

有隔離措施，或其醫護人員具豐富感染控制經驗，但畢竟同院處理確診者及其他病人亦會增加感

染風險。如想減輕公營醫療設施及人手壓力，應馬上加強公私營醫療及社福機構之合作，整合資

源，各展所長，產生協同效應，包括：



１）拆牆鬆綁，審視確診者須到公立醫院醫治的規定，讓設有隔離設施的私家醫院審視他們

的能力，盡力協助接收確診者；



２）未有隔離設施的私家醫院盡力接收公立醫院的其他病人，減輕公立醫院醫護人手及設施

之壓力，同時間亦可減少其他病人與確診者同院交叉感染風險；



３）招募更多私人執業醫生為輕症確診者提供治療。立法會議員林哲玄醫生與民建聯早前已

推出相關計劃，反應十分正面，但礙於參與計劃的私家執業醫生有限，現在的服務僅限於沙田區

。如有更多私人執業醫生參加，計劃可拓展更多區域；及



４）整合現時坊間社福機構資源，為「居安抗疫」的輕症確診者提供心理支援，畢竟在家抗

疫期間的心理健康亦為重要。



香港算是一塊福地，過往甚少出現天災人禍，加上過去每次出現大型災難或疫症時，香港醫

護人員或市民亦會上下一心。在今日香港醫療體系瀕臨崩潰之際，全港有能力的市民亦應出一分

力，齊心對抗疫情，幫助有需要病人，為香港福祉而努力，早日走出疫境！

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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