《缸邊隨筆－石鏡泉》幾時買得？

《缸邊隨筆》幾時買得，取決於俄烏戰局、港抗疫成效。至於美儲局息會、中國兩會，都不

用太理。今文是講俄烏戰局，明天（周三）文講港疫，後天（周四）講美儲局息，大後天（周五

）講兩會。



買得之時，當然是西線無戰事時，但到那時，就是你知我知之時，恒指或已彈升二、三千點

，點買呢？目前則是你唔知，我唔知時，話之你是大摩、小摩、高佬都是烏殊殊，因為他們可以

收到白宮料是不假，但就唔信你收到普京料，我等小戶則是烏殊殊、殊殊，殊多兩殊，但好過以

前是佢？知我唔知。



今時兵荒馬亂，又話核廠爆，又話環球志願軍入烏去殲俄，又話派飛機去跟俄空戰，你信乜

？謠言滿天飛之時，必先要使自己成智者，去篩選過才不為謠言所害，這個首先要認識，這是一

場大話戰（見３月３日本欄）。



歷來戰爭，都有不少大話，美國在策動歷次顏色革命中，用大話用到滾瓜爛熟。但萬大話不

離其宗，就是抹黑敵人。



例如上周，港股就曾因烏最大核電廠被「俄擊中」有火災，烏總統即時跳出來話，核電廠會

爆，全歐洲、全球都會死，結果？原子能委員會宣布無事，輻射量無升過。不過，誤信烏總統之

言者，或許會有損失了。碰上這種核電廠被炸謊言，智者應點諗。



（１）核電廠如真被炸中，最正確、最官方的消息應是來自國際原子能委員會，美國、德國

、法國，點都不會只得烏總統一個人在呱呱叫，不要忘記他是戲子出身。



（２）看往績，俄早前也攻陷及奪取了切爾諾貝爾核電站。有炮彈打過嗎？沒有。如果俄炸

爛了個核電站，俄就死得。這個簡單的利害關係就應看到俄一定要千方百計保護個核電站，明乎

此，就應考慮俄如攻陷烏第三個核電站時，就不要輕易被烏戲子總統呃了。如俄羅斯也攻陷了烏

第三個核電站時，這場戰爭的核威脅，就解除了，為買貨提供了個有利因素。



不過還有四個小「核」彈要留意，這就是美國在烏的四個生化實驗室，美國在這四個生化實

驗室裏有甚麼毒物、毒菌？不知，相信也很難知，因傳有關文件已被轉移或被銷毀，但毀了文件

，又毀不毀了實驗室內的毒物？



這些實驗室是不用被炸毀，其實用個大汽油彈炸毀最好，乜都燒死，但如是被斷水斷電了，

後果難料。投資者只要看到俄軍穿上生化服，在那些實驗室附近，又或烏友邦關閉邊境，不再收

烏難民，就是有病毒擴散，後果可大可小，有貨者唔沽貨都要買ＰＵＴ來對沖，一直到世衛或俄

出聲為止。世衛出聲可信，明白，為何今時俄出聲又可信？簡單，筆蘇州屎是美國留下的，仲唔

反擊你？反之美國就一定唔講，德、法就會騰雞地講，因為針拮到德、法之肉。美國唔講，明啦

！唔使畫出腸了。



假如三個核電廠，四個美國生化實驗室都落入俄手，就要預期俄會投入一切導彈、炸彈炸光

炸淨，戰爭會快停火了，屆時要可憐的是烏人民，美國務卿布林肯日前謂，戰爭是殘忍的，此話

出於立國二百年，只有二十年未曾打外國國家的美國國務卿之口，聽到都知是鱷魚淚。



另個戰場就是基輔及其他大城市，由昨日傍晚，俄軍又會停火，讓烏人民從人道走廊去逃難

，但唔使問，到時烏會指摘俄破壞這個停火，使平民撤不了。大家不妨想想，假如所有烏平民都

撤出戰場位，剩下來的，就是烏軍，不是烏人民，俄是否可以狂轟狂炸了？俄是極希望烏人民快

走清，是誰會破壞停火也就清楚了，此中話有羅生門，立不到結論，是失智者所為。



＊俄烏會談 只是廢嗡＊



假如烏人民真全撤出了戰區，俄或許再狂打多兩周至一個月，就應掌控烏局，前提當然是美

國、北約，不出軍。但如一出軍，死火，歐洲不單止烏將成戰場，如引出核戰，屆時最好的投資

或許就是吃隻兩頭鮑，做隻「鮑」鬼。



俄烏會談，只是廢嗡，凡是戰場上得不到的，談判桌上也不會得到。韓戰期間，美國雖已知

衰咗，但在談判桌上仍死硬撐中國於是邊談、邊狠打美軍，打到美軍全線潰敗，美國在談判桌上

就乖了。今時俄烏之談也是，在俄烏達成有效和議前，俄必會用炸彈，大炸烏克蘭一、二線城市

，環球反對之聲將勁起，但烏的勢力人士不一定是今時烏總統，為免出現普京謂將打到烏克蘭失

去ｓｔａｔｅｈｏｏｄ，烏克蘭將被迫簽城下之盟。怎可估烏會投降？如會談地點是在明斯克，

就是烏投降之兆，可以買貨了，因為２０１４年、２０１５年烏已在明斯克簽了協議要乖乖，在

２０２２年也簽多個要乖乖協議，普京也好說，打你，就是要你遵守２０１４、２０１５年之前

協議。



會不會是俄被烏打到扒地？你話呢？



無論是烏被打扒，還是戰事持久，兩、三個月內未能收科，烏克蘭未能及時開耕，則今年底

，全球糧價都要飆升，全球都要食貴糧，而全球不少窮人不是被槍打死、被炮打死，而是餓死或

營養不良死。唉！



以時間計，如烏撤走平民成功，俄在兩周至一個月內，會全線攻烏，烏會不會就此投降？如

投降，則和談會在３月底至４月底間舉行，故一個買貨期會是在一兩星期至一個月後。但還有甚

麼現象要留心，確認是可買貨期，稍後談。此時此刻，先不要被大話呃到頭暈轉向，無晒後市的

信心。



至於美對俄的金融制裁、油氣出口制裁，等到３月底時再看成效。為甚麼是３月底，可能要

下周才有檔期談。



寫此文時，都覺得自己涼薄，人家戰亂死，我則伺機想發財，這就是投資欄要寫投資嘛！賺

到都唔安樂。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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