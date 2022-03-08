《專家之言－李偉傑》港股受疫情戰事內外夾擊，氣氛主導難言見底

《專家之言》沒有最低只有更低，港股在內外夾擊下，弱勢維持，先有本地疫情持續處於令

人憂慮階段，加上由上星期俄羅斯總統普京下令俄羅斯核彈部隊進入備戰狀態，及後一周亦傳出

烏克蘭核電廠受襲消息，俄羅斯與烏克蘭軍事衝突之前市場亦未有預期俄羅斯真的行動，投資市

場已難以預料俄羅斯進一步行動，而現時相信市場最憂慮是戰事涉及核武等最悲觀情況，因此市

場避險情緒再度升溫，油價及金價持續上升，股市震盪向下，國際油價重上１２５美元以上，金

價亦重上２０００美元，港股亦在震盪下跌穿２０２０年疫情底部２１１３９點，投資者最大問

號在於跌夠沒有？若果以估值看，恒指市盈率回落至單位數，估值已相當之吸引，不過現時由市

場氣氛主導，市盈率低可以再低，加上早前美國及歐盟等西方國家宣布將部分俄羅斯銀行剔出

ＳＷＩＦＴ全球支付系統，這個被視為金融制裁的「核選項」，加添金融市場不確定性。



＊現只宜分段吸納，或待俄烏局勢明朗化再部署＊



港股技術位置失守２０２０年疫情底部２１１３９點，惟有再以更長時間作位置估算推測，

若果用月線圖，港股在２００８年和２００９年亦曾經一度觸及２５０月平均線後帶來支持反彈

，當其時１４個月ＲＳＩ分別觸及３４﹒１和３５﹒５，現時恒生指數２５０個月平均線在

２０６１７點，１４個月ＲＳＩ在３３﹒９，當然現時在地緣政治局勢緊張觸發今次下跌浪，戰

事何時完結還需看普京取態，現階段適合分段吸納以及具有持貨能力和耐性的投資者，若果想買

得舒服可以等待俄烏局勢明朗化後再作部署。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，

筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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