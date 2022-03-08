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即市新聞

08/03/2022 16:34

《盤後部署》市場仍彌漫恐慌情緒，恒指短期料續尋底格局

　　《經濟通通訊社８日專訊》俄烏第三輪談判仍未達成停火，美股三大指數繼續受挫，當中納
指大挫４８２點，與道指齊齊跌入熊市。港股今早雖高開２４點報２１０８２，但午後沽盤增加
，一度跌逾３００點，日內更低見２０６３８點，創逾五年半新低，最後未能收復上日（７日）
失地。
　　科技股持續弱勢，３０隻科指股只有３隻報升。發盈警的明源雲（００９０９）是全日表現
最差科指股，全日急挫１６﹒６１％，報１０﹒２４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）一度跌至
１７７﹒６元上市新低，收市跌８﹒４５％，報１７１﹒３元；京東（０９６１８）、小米
（０１８１０）均挫逾５％。油價觸及２００８年以來高位，但石油股午後沽壓甚重。中海油
（００８８３）為三桶油之中跌幅最大，收市跌４﹒５％，報１０﹒１８元；中石油
（００８５７）及中石化（００３８６）就跌逾３％。
　　內房、汽車、食品股等板塊都都受挫，當中比亞迪（０１２１１）為全日表現最差藍籌，收
市跌９﹒４５％，報１８４元，失守２００元關。恒指繼續以跌市終結。恒指今天收報
２０７６５，跌２９１點或跌１﹒３９％，主板成交１７０７﹒７０億元。國企指數報７２３７
，跌１７４點或跌２﹒３６％。恒生科技指數報４３８２，跌１４５點或跌３﹒２１％。
　　內地股市亦持續跌勢。上證綜合指數報３２９３，跌７９點或跌２﹒３５％，成交
４８５６﹒２４億元人民幣。深證成份指數報１２２４４，跌３２８點或跌２﹒６２％，成交
２８７０﹒８５億元人民幣。
　
＊龍源電力突破１８﹒１元有望再上＊
　
　　大市方面，由於市場仍受俄烏局勢發展影響，如今兩國仍陷僵局，投資者亦陷入恐慌之中，
以致港股連日受挫，暫時未見有上升動力，即使恒指日線圖上的９ＲＳＩ已跌到１４，意味港股
已嚴重超賣，但地緣政治因素未明朗，加上本港疫情尚未回穩，料本周恒指會繼續尋底格局。從
周線圖看，下一個支持位相信會在２０１６年５月的１９５００點水平。
　　個股方面，華能集團總經理、全國政協常委曹培璽接受內媒採訪時，提倡出台煤炭交易限價
措施，煤炭股應聲下跌，電力股逆市靠穩，當中龍源電力（００９１６）微升０﹒９９％。從日
線圖看，股價連續多天企穩在１０天及２０天線上，１０天線有升穿２０天線的跡象，似乎伺機
反彈。短期內若能突破自今年１月５日開始的橫行區頂部１８﹒１元水平，有望重上１９﹒８元
年內高位。（ｅｒ）

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