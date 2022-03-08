【俄烏開戰】俄烏外長周四赴土耳其安塔利亞會談

《經濟通通訊社８日專訊》土耳其繼續調停俄烏衝突，俄烏兩國外長已同意於周四（１０日

），前往土國西南部的安塔利亞舉行會談。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄外長拉夫羅夫、烏外長庫列巴，計劃在土國外長恰武

什奧盧參與下舉行會談。庫列巴亦表示，如果拉夫羅夫赴會，他也會前往土國，坐下來談。

另據報道，土國總統埃爾多安周日與俄總統普京通電時，提出雙邊貿易除了使用美元、歐元

、人民幣和黃金，亦可以使用盧布結算。（ｊｆ）

