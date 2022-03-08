【俄烏開戰】ＯＰＥＣ秘書長與美國頁岩油業界高層會晤

《經濟通通訊社８日專訊》俄烏戰爭引發能源價格飆升，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）秘書

長巴爾金都在美國休斯頓一個業界會議上表示，油組無法控制全球油價上升。他在該個會議期間

與美國頁岩油業界高層會晤，討論能源問題。

在歐洲，法德兩國首腦都強調歐洲需要俄羅斯供應能源。法國總統馬克龍說，如果俄羅斯就

能源問題採取反制裁，德國、意大利等歐洲國家下一個冬季將會更困難。（ｊｆ）





