《政經范局－范強》美國政要連環訪台



《政經范局》俄羅斯對烏克蘭開戰，揭示著全球安全形勢已進入風高浪急的深水區，大船且

要避免重蹈鐵達尼式的悲劇，小船就更需細觀天象，勤測水文。全球政治氣候巨變，台島亦因此

陷入焦慮：



一方面，「今日烏克蘭明日台灣」的宿命式議題在島內傳得沸沸揚揚﹔另一方面，島內對於

美國的安全保障訴求亦水漲船高，再度有輿論提出美國對台戰略清晰化的願想。在這種集體焦慮

情緒的推動下，上月２４日美國在台辦事處（ＡＩＴ）網頁遭到台灣網友出征，不僅質問美國是

否會協防烏克蘭，更直白地追問：「台灣若遭攻擊，你們真的會幫忙台灣嗎？」



＊台島對拜登不滿情緒上升＊



恰恰就在島內對民主黨拜登政府的不滿情緒直線上升時，美國前共和黨政府的國務卿蓬佩奧

訪台了。他的訪台時機，正好在２月２８日中美《上海公報》發表５０周年紀念日之後，及中國

大陸兩會召開前的短暫「空隙區」，足以令他的訪台影響力發揮最大作用。



這個時間點的敏感性，蔡英文政府和蓬佩奧再了解不過，因為後者擔任國務卿期間，亦每每

在兩岸局勢的敏感時間點上，沿北京設立的紅線「踩界而行」。用北京的話說，就是一步一步把

中美達成的「一個中國」共識「空心化」。萬料不到的是，普京偏偏就在蓬佩奧到訪台灣前出兵

烏克蘭。在此巨大變局下，北京以後會以何種方式來回應台海問題上的踩界行為，就真的成了台

島需要審慎考量的未知之數。



＊拜登代表團搶閘訪台＊



說時遲，那時快，就在蓬佩奧啟程前夕，美國總統拜登指派的代表團搶閘訪台。在烏克蘭陷

入戰火之際，美國朝野政要連環訪台，表面上熱鬧，實質上混亂。基於民主、共和兩黨已鬧得水

火不相容的政治現實，拜登代表團與蓬佩奧的訪台，自然也帶有黨爭的色彩。



事實上，如果為「今日烏克蘭明日台灣」的恐慌症「溯源」，恐怕也正是來自美國。本月

２３日，就在普京下令出兵烏東「維和」之後，有意再度問鼎白宮的前總統特朗普，就在一個電

台節目中公開抨擊拜登治國無方，宣稱烏克蘭之後就是台灣。作為另一位有意競選總統的共和黨

重量級人物，特朗普時代的國務卿，蓬佩奧訪台期間，一旦發表諸如美台戰略清晰化等強硬言論

，既刺激島內對拜登政府的不滿，亦可能令大陸認定是為美國政府代言。



＊國安使團維護白宮正統＊



為了壓制共和黨潛在競選對手在台灣的活動，拜登精心安排了他的訪台代表團人選，由在小

布殊及奧巴馬時期出任美軍參議長聯席會議主席的穆倫率領，對外公開的代表團成員名單亦是清

一色前白宮層級的國安要員。拜登對外釋放出的訊息是：



他指派了一個專業的專業國安高層使團訪台，這個代表團處理的並非拜登團隊的政治事務，

而是涉及美國國家利益的地區安全事務。基於這一原則，任何其他政治人物或是媒體，基於黨派

之爭而影響總統國安使團的訪問成效，就要冒上削弱美國國家利益的危險。



＊蓬佩奧遇上全台大停電＊



因此，當３月２日晚拜登代表團的專機離開，而蓬佩奧抵台之時，誰是美國政府對台政策的

「正統」也已清晰化。次日上午，蔡英文在總統府接見蓬佩奧，並頒特種大綬景星勳章，以表彰

他對台美關係貢獻。然而此時竟然還遇上了全台大停電，授勳儀式的網路直播就此取消。



至於拜登使團對蔡政府面授了甚麼，其實也並沒有甚麼懸念，重返亞洲已是美國跨黨派共識

，即使拜登政府當下可能為了專注烏克蘭局勢而要求在台海避免摩擦，也只會是一時的緩兵之計

﹔另一方面，雖然美國對華政策已有跨黨派共識，但仍會伴隨競選與黨爭的不確定性。雖然今天

拜登代表團向蔡政府宣示了誰是美國的「正統」，但特朗普或蓬佩奧卻可能代表了２０２４年美

爭，亦因此可能會給台島帶來更多的焦慮與不確定。《經濟通通訊社評論員 范強》

