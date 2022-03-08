《台股攻略－黃振宇》台股跌勢不止失守１７０００點關口

《台股攻略》隨著烏俄戰爭，美、歐擬禁運俄國石油，美股全面下挫，台股今日（８日）跌

勢不止，晶圓雙雄等電子權值股持續探底，金融及航運等股份受壓，加權指數收１６８２５點，

創近５個月新低，跌３５３點，成交金額為新台幣４４３４億元，三大法人合計淨賣出新台幣

５３６﹒１４億元，而外資再錄得淨賣出新台幣４６１億元，近５個交易日累計淨賣出新台幣

１９８２億元。

電子權值股的台積電新台幣收５６３元，跌２﹒２６％，市值下滑至新台幣１４﹒５９兆元

；聯電失守新台幣５０元大關，收新台幣４９﹒７元，創９個月新低；台達電跌４﹒７％，國巨

跌２﹒９％，鴻海及聯發科均跌０﹒９％，大立光升０﹒３％，中華電升０﹒８％。昨日強勢的

鋼鐵板塊亦跟隨大市下挫，中鋼收新台幣３７﹒４元，跌４﹒１％；第一銅及志聯跌停，燁輝、

中鴻、春雨、東和鋼鐵及聚亨等均跌５％至７％。航運股同樣受壓，貨運三雄的陽明收新台幣

１１８元，跌６％；萬海收新台幣１７０﹒５元，跌５﹒３％，長榮收新台幣１４７元，跌

２﹒７％。航空雙雄亦遭拋售，華航大跌７﹒６％，長榮航跌６﹒２％。根據市場研究公司集邦

旗下ＷｉｔｓＶｉｅｗ公布３月上旬面板價格，５５及４３吋電視面板價格已經止跌回穩，ＩＴ

面板（包括電腦、筆電等）的價格跌幅同步收窄，面板雙虎股價逆勢抗跌，友達獲資金追捧，收

新台幣２１﹒２元，升２﹒４％；群創升１﹒８％，彩晶則收市倒跌近１％。聯亞藥的母企聯亞

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用授權ＥＵＡ）。宏達電受惠去年推出沉浸式ＶＲ眼鏡，第四季毛利率再攀升至３３﹒７％。

美國及歐盟對俄羅斯祭出新一輪經濟制裁，烏俄戰事及通脹持續干擾全球金融市場，預料台

股加權指數於１６８００－１７７００點區間，現時投資者宜短線操作，保持審慎。



《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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