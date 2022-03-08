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即市新聞

08/03/2022 10:22

《窩輪豪情－梁業豪》果見反彈，四個恒指期貨升浪目標

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用
事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、電能實業（００００６）與長江基建（０１０３８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選京東集團（０９６１８）、明源雲（００９０９）與友邦保險（０１２９９）。
　　恒指期貨輕微高開７點後，好友於２０９００前爭相入市，昨天（７日）低位２０７３２支
持未受考驗。另一方面，恒指開市後低位２１０６９亦高於昨天低位２０８２６。一如所料，港
股於低位的上升動力增強，筆者昨早反彈市已展開的估計正確。近期跌浪起點為上月１７日高位
２４８７４，持有恒指牛證看超短期反彈者應將目標放於該跌幅的０﹒２３６倍╱０﹒３８２倍
╱０﹒５倍反彈水平２１７１０╱２２３１４╱２２８０３。由於首個目標已達，加上即市形勢
開始轉好，我們可多看０﹒６１８倍量度升幅目槱２３２９２。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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