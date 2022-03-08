《窩輪豪情－梁業豪》果見反彈，四個恒指期貨升浪目標

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用

事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、電能實業（００００６）與長江基建（０１０３８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選京東集團（０９６１８）、明源雲（００９０９）與友邦保險（０１２９９）。

恒指期貨輕微高開７點後，好友於２０９００前爭相入市，昨天（７日）低位２０７３２支

持未受考驗。另一方面，恒指開市後低位２１０６９亦高於昨天低位２０８２６。一如所料，港

股於低位的上升動力增強，筆者昨早反彈市已展開的估計正確。近期跌浪起點為上月１７日高位

２４８７４，持有恒指牛證看超短期反彈者應將目標放於該跌幅的０﹒２３６倍╱０﹒３８２倍

╱０﹒５倍反彈水平２１７１０╱２２３１４╱２２８０３。由於首個目標已達，加上即市形勢

開始轉好，我們可多看０﹒６１８倍量度升幅目槱２３２９２。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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