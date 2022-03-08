《談國論企－黎偉成》中國須深防美惡搞烏戰衍生衝擊

《談國論企》環球股市於２０２２年３月伊始加速向下調整，乃受烏克蘭戰局不斷惡化之困

。美國不僅惡搞烏克蘭背棄《明斯克協議》，更不斷主動挑起矛盾，使俄羅斯與烏克蘭的軍事戰

爭日益惡化，更聯群結黨的從經濟金融、能源等多方面「制裁」俄國，休戰、和平暫似無期，對

世界經濟金融在惡疫肆虐未止之時所受衝擊難以估量，予人以深憂。須深防美帝強化對華圍堵和

攬炒惡行。



＊料美帝更全面挑撥烏戰使歐局更惡化＊



要指出者，為美國是挑起俄羅斯與烏克蘭之戰的惡魔，更不斷製造矛盾，特別是（甲）美帝

於居然不肯如昔發揮「調停作用」，甚至火上加油的撥火，特別是（１）陰毒王拜登有意於春季

訪沙特阿拉伯，要求增產原油，以補回此人有意禁制俄羅斯的石油出口之供應缺口，完全不理會

俄羅斯總統普京已警告美國及其他西方國家對俄實施制裁類屬「宣戰」之言；相信拜登劣言惡行

會陸續有來。

同樣麻煩的，是（２）布林肯此人居然要波蘭向烏克蘭提供所製的俄羅斯軍用飛機，是為「

反戰者」誰都不會做的劣舉，而這做成的更大危機是：波蘭一旦接受美帝之見，實際是對俄羅斯

「宣戰」，歐洲東部的局勢更為惡劣。

俄羅斯此番受到美帝惡搞，就是拜登等人力主的「意識形態」之戰使然。此可見於（乙）美

國不僅為前蘇聯解體的主導惡勢力，更在這之後利用北約組織不斷收攬由前蘇聯成員獨立出來的

國家，近年更力搞近在俄羅斯西大門的烏克蘭，既培植烏國親美政權，並鼓勵親美政客不執行

２０１５年由俄、烏及德、法在白俄羅斯明斯克Ｍｉｎｓｋ簽署的《明斯克協議》，而拜登公然

拉攏烏國「考慮」加入北約，接著以有「情報」俄羅斯會出兵「侵略」烏國進行挑釁。

正正因為（ＩＩ）美帝國霸權主義者長年累月打壓和基本逼到俄羅斯退無可退之境，而烏克

蘭居然拒絕談判，使俄國總統普京終於按奈不住。拜登更在烏局不斷挑撥，是為環球股市急挫的

重要因由。

我估計拜登會繼續惡撥俄、烏以至歐洲東部的關係，而此一劣舉會造成多國際性的惡果：（

一）俄羅斯會繼續受到美帝及其他西方國家的「制裁」，使環球的特別是原油等能源供應緊張，

而石油出口國組織ＯＰＥＣ亦未必可以增產，填補缺乏俄油出口之不足，國際原油價格不斷暴漲

，使世界的能源成本飆升，對通脹造成相當嚴重的壓力。這在美國、歐洲以至環球經濟似穩未穩

、若好實差的環境底下，是十分巨大的衝擊，絕對不可稍一忽視。

正正因為（二）通脹有明顯向上趨勢，會加大歐美央行的加息壓力。尤其是美國，消費物價

指數ＣＰＩ已創新高，再加速向上的力量，會使聯邦儲備局強化加息控通脹的力度，對美國以至

環球資金成本有更大壓力，不利於經濟發展。



＊通脹提升促息口向上力壓經濟發展＊



更嚴重的問題是（三）俄烏之戰，會造成大量烏國人民離境走往歐洲，即由東歐走往西歐，

使歐洲不僅面對「難民問題」，更嚴重的是「播疫問題」。新冠肺疫的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ

在全球各地不斷擴散，相信歐洲會引入烏國疫症的威脅相當嚴重。

中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京於２０２１年２月２５日下午通電話，就烏克蘭問題

表示「中方支持俄方同烏方通過談判解決問題」，指出「要摒棄冷戰思維，重現和尊重各國合理

安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制」，作為對普京力陳「美國和北約

長期無視俄羅斯全理安全關切」的回應，鏗鏘有力。中俄今後要強有力聯手狠狠抗擊美霸在政治

特別是「意識形態」甚至各方面的惡侵！

尤其是美國此番不僅是「對付」俄羅斯，實際是劍指中國，甚至整個與美帝認為不同「意識

形態」社會。拜登在最近一年多並未有一點兒履行其僅止於「不支持「台獨」」承諾，反而比其

前任更積極「售武」，與台作近乎「官方」的聯繫和接觸，更是頻見美艦「巡戈」台灣海峽和中

國南海「耀武揚威」，比其上一任特朗普更露骨。

要是俄羅斯在處理烏克蘭問題上有失，拜登肯定在涉台問題上向中國「發難」，即：愈來愈

露骨和放肆地支持「台獨」。到時中國便未必能夠得到俄羅斯強有力的支持。唇亡齒寒。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



