午後恒指擴大跌幅至逾４００點，續創逾五年半新低

《經濟通通訊社８日專訊》大市午後擴大跌幅至超過４００點，多隻重磅股向下，友邦

（０１２９９）擴大至跌３﹒２％，報７２﹒７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

９﹒９７％；匯控（００００５）跌０﹒４２％，報４７﹒６５元，以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅１０﹒６％；騰訊（００７００）跌１﹒８％，報３８１元，以現價計，該股暫連跌

５日，累計跌幅１１﹒６％；阿里（０９９８８）跌０﹒１％，報９５﹒９元，以現價計，該股

暫連跌３日，累計跌幅８﹒１４％。

新能源車股擴大跌幅；比亞迪（０１２１１）跌８﹒９１％，報１８５﹒１元，以現價計，

該股暫連跌５日，累計跌幅２３％；吉利（００１７５）跌７﹒４４％，報１１﹒２元，以現價

計，該股暫連跌５日，累計跌幅２２﹒７６％。

三桶油轉頭大跌；中海油（００８８３）跌５﹒２５％，報１０﹒１元；中石油

（００８５７）跌３﹒１３％，報４﹒３３元；中石化（００３８６）跌３﹒１６％，報

３﹒６８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６４％。

現時，恒生指數報２０６４２，跌４１５點或跌１﹒９７％，主板成交１２８１﹒６９億元

。國企指數報７１９８，跌２１４點或跌２﹒８９％。恒生科技指數報４３７４，跌１５３點或

跌３﹒３９％。

即月期指新報２０５６８，跌３３２點，低水７４點。即月國指期貨報７２０６，跌１６２

點，高水８點。即月科指期貨新報４３７２，跌１０６點，高水４０點。

上證綜合指數報３２８７，跌８５點或跌２﹒５２％，成交４６０１﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２２１５，跌３５７點或跌２﹒８４％，成交５９１８﹒１７億元人民幣

。





表列跌幅較大藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ４０﹒３５元 跌９﹒７３％

比亞迪（０１２１１） １８５﹒１元 跌８﹒９１％

潤啤（００２９１） ５４﹒４元 跌７﹒７２％

京東集團（０９６１８） ２２８﹒８元 跌７﹒３７％

吉利（００１７５） １１﹒２元 跌７﹒４４％

碧桂園（０２００７） ６﹒０２元 跌７﹒３８％

百威亞太（０１８７６） ２２﹒７元 跌６％

李寧（０２３３１） ６７﹒６元 跌５﹒５９％

中海油（００８８３） １０﹒１元 跌５﹒２５％

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（ｈｃ）

