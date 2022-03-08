午後恒指擴大跌幅至逾４００點，續創逾五年半新低

《經濟通通訊社８日專訊》大市午後擴大跌幅至超過４００點，多隻重磅股向下，友邦
（０１２９９）擴大至跌３﹒２％，報７２﹒７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
９﹒９７％；匯控（００００５）跌０﹒４２％，報４７﹒６５元，以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅１０﹒６％；騰訊（００７００）跌１﹒８％，報３８１元，以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅１１﹒６％；阿里（０９９８８）跌０﹒１％，報９５﹒９元，以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅８﹒１４％。
新能源車股擴大跌幅；比亞迪（０１２１１）跌８﹒９１％，報１８５﹒１元，以現價計，
該股暫連跌５日，累計跌幅２３％；吉利（００１７５）跌７﹒４４％，報１１﹒２元，以現價
計，該股暫連跌５日，累計跌幅２２﹒７６％。
三桶油轉頭大跌；中海油（００８８３）跌５﹒２５％，報１０﹒１元；中石油
（００８５７）跌３﹒１３％，報４﹒３３元；中石化（００３８６）跌３﹒１６％，報
３﹒６８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６４％。
現時，恒生指數報２０６４２，跌４１５點或跌１﹒９７％，主板成交１２８１﹒６９億元
。國企指數報７１９８，跌２１４點或跌２﹒８９％。恒生科技指數報４３７４，跌１５３點或
跌３﹒３９％。
即月期指新報２０５６８，跌３３２點，低水７４點。即月國指期貨報７２０６，跌１６２
點，高水８點。即月科指期貨新報４３７２，跌１０６點，高水４０點。
上證綜合指數報３２８７，跌８５點或跌２﹒５２％，成交４６０１﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２２１５，跌３５７點或跌２﹒８４％，成交５９１８﹒１７億元人民幣
。
表列跌幅較大藍籌股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園服務（０６０９８） ４０﹒３５元 跌９﹒７３％
比亞迪（０１２１１） １８５﹒１元 跌８﹒９１％
潤啤（００２９１） ５４﹒４元 跌７﹒７２％
京東集團（０９６１８） ２２８﹒８元 跌７﹒３７％
吉利（００１７５） １１﹒２元 跌７﹒４４％
碧桂園（０２００７） ６﹒０２元 跌７﹒３８％
百威亞太（０１８７６） ２２﹒７元 跌６％
李寧（０２３３１） ６７﹒６元 跌５﹒５９％
中海油（００８８３） １０﹒１元 跌５﹒２５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動