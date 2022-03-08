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即市新聞

08/03/2022 14:51

午後恒指擴大跌幅至逾４００點，續創逾五年半新低

　　《經濟通通訊社８日專訊》大市午後擴大跌幅至超過４００點，多隻重磅股向下，友邦
（０１２９９）擴大至跌３﹒２％，報７２﹒７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
９﹒９７％；匯控（００００５）跌０﹒４２％，報４７﹒６５元，以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅１０﹒６％；騰訊（００７００）跌１﹒８％，報３８１元，以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅１１﹒６％；阿里（０９９８８）跌０﹒１％，報９５﹒９元，以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅８﹒１４％。
　　新能源車股擴大跌幅；比亞迪（０１２１１）跌８﹒９１％，報１８５﹒１元，以現價計，
該股暫連跌５日，累計跌幅２３％；吉利（００１７５）跌７﹒４４％，報１１﹒２元，以現價
計，該股暫連跌５日，累計跌幅２２﹒７６％。
　　三桶油轉頭大跌；中海油（００８８３）跌５﹒２５％，報１０﹒１元；中石油
（００８５７）跌３﹒１３％，報４﹒３３元；中石化（００３８６）跌３﹒１６％，報
３﹒６８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６４％。
　　現時，恒生指數報２０６４２，跌４１５點或跌１﹒９７％，主板成交１２８１﹒６９億元
。國企指數報７１９８，跌２１４點或跌２﹒８９％。恒生科技指數報４３７４，跌１５３點或
跌３﹒３９％。
　　即月期指新報２０５６８，跌３３２點，低水７４點。即月國指期貨報７２０６，跌１６２
點，高水８點。即月科指期貨新報４３７２，跌１０６點，高水４０點。
　　上證綜合指數報３２８７，跌８５點或跌２﹒５２％，成交４６０１﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２１５，跌３５７點或跌２﹒８４％，成交５９１８﹒１７億元人民幣


　
　　　　　　　　　表列跌幅較大藍籌股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　４０﹒３５元　跌９﹒７３％
　　比亞迪（０１２１１）　　　１８５﹒１元　跌８﹒９１％
　　潤啤（００２９１）　　　　　５４﹒４元　跌７﹒７２％
　　京東集團（０９６１８）　　２２８﹒８元　跌７﹒３７％
　　吉利（００１７５）　　　　　１１﹒２元　跌７﹒４４％
　　碧桂園（０２００７）　　　　６﹒０２元　跌７﹒３８％
　　百威亞太（０１８７６）　　　２２﹒７元　　　　跌６％
　　李寧（０２３３１）　　　　　６７﹒６元　跌５﹒５９％
　　中海油（００８８３）　　　　１０﹒１元　跌５﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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