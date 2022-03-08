【兩會焦點】最高檢：將加強反壟斷、反暴利、反不正當競爭司法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》第十三屆全國人民代表大會第五次會議將在
人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民檢察院工作報告提出，２０２２年，檢察機關將加強
反壟斷、反暴利、反不正當競爭司法，支持和引導資本規範健康發展。從嚴懲治非法集資、洗錢
等金融犯罪，切實維護金融安全。
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