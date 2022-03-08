《午市前瞻》現時技術分析參考性低，俄烏利淡將下試２０３００

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收市報２０９６１，跌９５點或０﹒４５％，主板

成交８４８﹒６８億元。恒生中國企業指數報７３１２，跌１００點或１﹒３５％。恒生科技指

數報４４５１，跌７５點或１﹒６８％。



＊聶振邦：未見負面消息可上望２１８００＊



恒指昨日大跌８００點後，目前於２０８００點之上整固。華盛證券分析師聶振邦向《經濟

通通訊社》表示，短期焦點仍然在油價方面，如果西方國家落實制裁俄羅斯石油，油價必然抽升

。目前股市去向要視乎俄烏消息，故現時技術分析參考價值不高。若俄烏出現進一步不利消息，

恒指收穿２１０００水平，有可能進一步下試２０１６年區間位２０３００水平。反之若周內俄

烏局勢未有惡化兼恒指企穩２１０００，則可上望２１５００至２１８００水平。



＊阿里９０元值博＊



阿里（０９９８８）近期跌穿１００元大關創上市新低，聶振邦指若以阿里基本面來看，現

價水平已非常吸引，不過因為早前已跌跌不休，比起美團（０３６９０）近期才開展跌浪，跌幅

相對較細。他建議穩陣投資者在９０至９２元才入手，上望１１０至１１５元，但重申市況氣氛

惡化，阿里亦會一同受壓，仍有機會要捱價，現時較難判斷何時才是真正撈底時刻。（ｈｃ）

