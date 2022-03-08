【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒１億人幣，買騰訊沽比亞迪

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指高開２４點，報２１０８２點。最高升２４５點報
２１３０３點，最低跌４１８點報２０６３８點。恒指收報２０７６５點，跌２９１點或
１﹒３９％。
按額度計算，北水全日淨買入３０﹒１億元人民幣，減少５２﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國宏橋（０１３７８）；淨賣出最
多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）、建設銀行
（００９３９）。
主板成交１７０７﹒７億元減少３﹒８％。其中港股通成交３８６﹒５億元，佔總成交
２２﹒６％。
＊比亞迪人事變更無礙業務發展＊
天眼查Ａｐｐ顯示，杭州比亞迪汽車有限公司發生工商變更，王傳福卸任董事長職位，王傑
退出董事職位，新增田春龍為董事長、王渤為董事。比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）向內媒回應表示，集團近期陸續將旗下子公司的法人和董事長變更為實際
業務負責人，以簡化行政流程，便於公司各項業務開展。除法人和董事長變更外，公司的經營、
股權結構等均未發生變化，公司各項業務開展不受影響。
騰訊控股跌１﹒２４％報３８３﹒２元，北水淨買入１４﹒５億元；美團跌０﹒４８％報
１４５﹒５元，北水淨買入９﹒２億元；中國宏橋跌９﹒９１％報１０﹒３６元，北水淨買入２
億元。
比亞迪股份跌９﹒４５％報１８４元，北水淨賣出４﹒７億元；中國海洋石油跌４﹒５％報
１０﹒１８元，北水淨賣出４﹒６億元；建設銀行跌１﹒５８％報５﹒６元，北水淨賣出３﹒２
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １４﹒４７
美團 （０３６９０） ９﹒２３
中國宏橋 （０１３７８） １﹒９６
小米集團 （０１８１０） １﹒９２
快手 （０１０２４） １﹒８８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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比亞迪股份 （０１２１１） －４﹒７３
中國海洋石油 （００８８３） －４﹒５７
建設銀行 （００９３９） －３﹒１８
華潤啤酒 （００２９１） －３﹒１１
思摩爾國際 （０６９６９） －２﹒５８
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