【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒１億人幣，買騰訊沽比亞迪

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指高開２４點，報２１０８２點。最高升２４５點報

２１３０３點，最低跌４１８點報２０６３８點。恒指收報２０７６５點，跌２９１點或

１﹒３９％。

按額度計算，北水全日淨買入３０﹒１億元人民幣，減少５２﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國宏橋（０１３７８）；淨賣出最

多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）、建設銀行

（００９３９）。

主板成交１７０７﹒７億元減少３﹒８％。其中港股通成交３８６﹒５億元，佔總成交

２２﹒６％。



＊比亞迪人事變更無礙業務發展＊



天眼查Ａｐｐ顯示，杭州比亞迪汽車有限公司發生工商變更，王傳福卸任董事長職位，王傑

退出董事職位，新增田春龍為董事長、王渤為董事。比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）向內媒回應表示，集團近期陸續將旗下子公司的法人和董事長變更為實際

業務負責人，以簡化行政流程，便於公司各項業務開展。除法人和董事長變更外，公司的經營、

股權結構等均未發生變化，公司各項業務開展不受影響。

騰訊控股跌１﹒２４％報３８３﹒２元，北水淨買入１４﹒５億元；美團跌０﹒４８％報

１４５﹒５元，北水淨買入９﹒２億元；中國宏橋跌９﹒９１％報１０﹒３６元，北水淨買入２

億元。

比亞迪股份跌９﹒４５％報１８４元，北水淨賣出４﹒７億元；中國海洋石油跌４﹒５％報

１０﹒１８元，北水淨賣出４﹒６億元；建設銀行跌１﹒５８％報５﹒６元，北水淨賣出３﹒２

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １４﹒４７

美團 （０３６９０） ９﹒２３

中國宏橋 （０１３７８） １﹒９６

小米集團 （０１８１０） １﹒９２

快手 （０１０２４） １﹒８８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） －４﹒７３

中國海洋石油 （００８８３） －４﹒５７

建設銀行 （００９３９） －３﹒１８

華潤啤酒 （００２９１） －３﹒１１

思摩爾國際 （０６９６９） －２﹒５８

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