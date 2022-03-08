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08/03/2022 17:53

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒１億人幣，買騰訊沽比亞迪

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指高開２４點，報２１０８２點。最高升２４５點報
２１３０３點，最低跌４１８點報２０６３８點。恒指收報２０７６５點，跌２９１點或
１﹒３９％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３０﹒１億元人民幣，減少５２﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國宏橋（０１３７８）；淨賣出最
多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）、建設銀行
（００９３９）。
　　主板成交１７０７﹒７億元減少３﹒８％。其中港股通成交３８６﹒５億元，佔總成交
２２﹒６％。

＊比亞迪人事變更無礙業務發展＊

　　天眼查Ａｐｐ顯示，杭州比亞迪汽車有限公司發生工商變更，王傳福卸任董事長職位，王傑
退出董事職位，新增田春龍為董事長、王渤為董事。比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）向內媒回應表示，集團近期陸續將旗下子公司的法人和董事長變更為實際
業務負責人，以簡化行政流程，便於公司各項業務開展。除法人和董事長變更外，公司的經營、
股權結構等均未發生變化，公司各項業務開展不受影響。
　　騰訊控股跌１﹒２４％報３８３﹒２元，北水淨買入１４﹒５億元；美團跌０﹒４８％報
１４５﹒５元，北水淨買入９﹒２億元；中國宏橋跌９﹒９１％報１０﹒３６元，北水淨買入２
億元。
　　比亞迪股份跌９﹒４５％報１８４元，北水淨賣出４﹒７億元；中國海洋石油跌４﹒５％報
１０﹒１８元，北水淨賣出４﹒６億元；建設銀行跌１﹒５８％報５﹒６元，北水淨賣出３﹒２
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１４﹒４７
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒２３
　　中國宏橋　（０１３７８）　　　　　　１﹒９６
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　１﹒９２
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－４﹒７３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－４﹒５７
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒１８
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－３﹒１１
　　思摩爾國際　　（０６９６９）　　　　　－２﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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