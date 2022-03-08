《美元走勢－羅明立》資金紛紛湧入美元避險，歐元短期最受壓力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒３９ １１５﹒５４ １１５﹒３２

歐元╱美元 １﹒０８５５ １﹒０８８５ １﹒０８４５

英鎊╱美元 １﹒３０９２ １﹒３１３１ １﹒３０８２

美元╱瑞郎 ０﹒９２６３ ０﹒９２６３ ０﹒９２４９

美元╱港元 ７﹒８２２３ ７﹒８２２５ ７﹒８１７

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《美元走勢》美匯指數昨日（７日）繼續走高至９９﹒４０，逼近１００關口。俄烏第三輪

談判結束，關於停火問題無實質性結果，雙方會繼續談判。美國提出禁止俄羅斯原油進口但德國

不同意，因其非常依賴俄羅斯的能源進口，短期無法有替代方案，會對經濟做成很大影響。

俄烏局勢未見緩和，歐美跟俄甚至可能出現新冷戰，雙方互相制裁對環球經濟不利，不少由

俄羅斯主要出口供應的如小麥、鎳等價格都大幅上升，會刺激通脹升溫甚至供應鏈斷裂。資金紛

紛湧入美元避險，歐元則受最大壓力，歐元由１﹒０８低位反彈上１﹒０９３０後無力再上，短

期下行風險仍大，初步阻力在１﹒０９５０，高位造空為合。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０９１０ １﹒０７７０ １﹒０９６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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