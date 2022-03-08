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即市新聞

08/03/2022 17:05

《美元走勢－羅明立》資金紛紛湧入美元避險，歐元短期最受壓力

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒３９　１１５﹒５４　１１５﹒３２
　　歐元╱美元　１﹒０８５５　１﹒０８８５　１﹒０８４５
　　英鎊╱美元　１﹒３０９２　１﹒３１３１　１﹒３０８２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２６３　０﹒９２６３　０﹒９２４９
　　美元╱港元　７﹒８２２３　７﹒８２２５　７﹒８１７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美匯指數昨日（７日）繼續走高至９９﹒４０，逼近１００關口。俄烏第三輪
談判結束，關於停火問題無實質性結果，雙方會繼續談判。美國提出禁止俄羅斯原油進口但德國
不同意，因其非常依賴俄羅斯的能源進口，短期無法有替代方案，會對經濟做成很大影響。
　　俄烏局勢未見緩和，歐美跟俄甚至可能出現新冷戰，雙方互相制裁對環球經濟不利，不少由
俄羅斯主要出口供應的如小麥、鎳等價格都大幅上升，會刺激通脹升溫甚至供應鏈斷裂。資金紛
紛湧入美元避險，歐元則受最大壓力，歐元由１﹒０８低位反彈上１﹒０９３０後無力再上，短
期下行風險仍大，初步阻力在１﹒０９５０，高位造空為合。　　　
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０９１０　１﹒０７７０　１﹒０９６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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