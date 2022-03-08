【新冠肺炎】中銀１５分行今起暫停營業，恒生４分行明起暫停服務

《經濟通通訊社８日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，由今日起，５家分行包括石塘咀

分行、太古城分行保管箱服務中心、馬頭角道分行、圓方分行及粉嶺中心分行恢復營業。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，１５家分行將由今日起暫停營業，直至另行

通知，包括般含道分行、軒尼詩道４０９號分行、北角英皇中心分行、開源道分行、堪富利士道

分行、大埔分行、聯和墟分行、上葵涌分行、屯門新墟分行、天瑞邨分行、蝴蝶邨分行、葵涌廣

場分行、葵昌路分行、元朗青山道分行，以及荃灣青山道分行。



＊恒生４間分行明起暫停服務＊



另外，恒生銀行（０００１１）表示，因應疫情的最新情況，４間分行將於明天起暫停服務

，包括德輔道西分行、北角（渣華道）分行、屯門鄉事會路分行及荃灣分行（毗連港鐵荃灣站）

，直至另行通知。早前已公布的５間位於大學的分行、１１間港鐵站辦事處及兩間流動分行亦會

繼續暫停服務。

恒生指，其他仍然營業的地面分行及商務理財中心的服務時間，將縮短為星期一至五的上午

１０時３０分至下午３時，星期六會維持暫停服務。

恒生又指，為減省客戶在進入分行前需要輪候的時間，銀行建議客戶使用櫃位手機取票服務

，以便在差不多到其票號時可獲得相關提示才前往分行，減低同一時間在分行的客戶人數。

（ｂｉ）

