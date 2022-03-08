【新冠肺炎】民建聯：倡透過行政或法律手段動員私院接收確診者

《經濟通通訊社８日專訊》民建聯向行政長官林鄭月娥發公開信，指政府未有用好中央政府

派出的支援，促請政府完善本港抗疫工作的「頂層設計」，包括安排國家衛健委抗疫專家組組長

梁萬年及其他內地專家，與更高級別官員直接對接，參與更高級別的政府會議，並直接參與及指

導本港的抗疫工作；擔當統籌和分派中央援港物資的工作，並加強向院舍提供物資。

民建聯又指，私家醫院讓人感覺猶如隔岸觀火，極不理想，當局應透過行政或法律手段，動

員私家醫院接收確診患者，或協助接收其他患者，分擔公立醫院的壓力。

民建聯多名立法會議員今早召開記者會提出抗疫建議。其中梁熙表示，應以行政及法律手段

動員私家醫院，包括接收新冠患者，並要求私院接手公院承擔的門診及手術，盡快協商模式及津

貼，若短時間未能達成協議，則應法律手段徵用。他又指，醫管局應每周公布私院接收多少患者

，假如私院設備不足，可派官員檢視，即時安排改裝。

鄭泳舜則建議，政府應盡快全面統籌及公布分配情況，透過各區民政處分配物資，並動員更

多民間人員包括業主立案法團、防火會、滅罪會等參與抗疫工作。他亦希望政府聘請失業人士協

助派發物資。（ｂｉ）

