【新冠肺炎】明德國際醫院為新冠輕症病人提供診症服務

《經濟通通訊社８日專訊》明德國際醫院公布，新冠輕症病人現可於明德接受醫療諮詢，醫
院亦提出增加醫管局轉介乳癌病人的數目，擬將一半的內外科病床預留予醫管局的轉介個案。
門診部會為有呼吸道症狀的病人和新冠輕症病人提供支持。病人可接受醫生診症、獲取基本
藥物和醫療建議，而市民診症前必須先預約，到院後先作快速新冠檢測。（ｂｉ）
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