【新冠肺炎】富通保險向基層學生送贈近９千張數據卡支援網上學習

《經濟通通訊社８日專訊》富通保險表示，鑑於第五波新冠疫情嚴峻，政府宣布學生將提前
於３至４月放暑假，學童避免外出活動難免增加了在家網上學習的需要，然而上網費用卻為基層
家庭帶來額外的財政負擔，因此該公司決定捐贈近９０００張數據卡予「陳校長免費補習天地」
，紓緩基層家庭開支負擔、協助弱勢學童安心在家中持續學習，毋需擔心落後進度。（ｃｌ）
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