【兩會焦點】消息：夏寶龍明早將會見港區全國政協委員

《經濟通通訊社８日專訊》據《香港電台》引述消息報道，全國政協副主席、國務院港澳辦
主任夏寶龍明早會見港區的全國政協委員。
按照大會日程，部分界別明日上午舉行界別協商會議，其他界別舉行小組會議。
主管港澳事務的國務院副總理韓正，日前已分別接見港澳政協和港區人大，主要談及本港第
五波疫情。（ｃｌ）
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