【新冠肺炎】中滙集團（３８２）捐快速測試盒等物資支持抗疫

《經濟通通訊社８日專訊》中滙集團（００３８２）早前於２月２０日宣布捐出１００萬港
元助港抗疫。今日再宣布，從多方尋找管道，籌集到一批稀缺的防疫抗疫物資如新冠肺炎快速測
試盒等，希望可以為有需要的機構、團體及市民提供抗疫的支援，包括教聯會、香港菁英會等發
起的「愛心車隊青年行動」、香港再出發大聯盟、香港科創義工聯盟、香港白田社區、樂善居護
老院以及有需要的學校等。（ｓｌ）
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