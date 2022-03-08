【新冠肺炎】富通保險向基層學生送贈９０００張數據卡

《經濟通通訊社８日專訊》富通保險捐贈近９０００張數據卡予「陳校長免費補習天地」，

紓緩基層家庭開支負擔、協助弱勢學童安心在家中持續學習，毋需擔心落後進度。

富通保險秉承《２０３０可持續發展願景》，關愛社區之餘亦致力宣揚綠色生活。透過「綠

色連線數據卡捐贈計劃」，鼓勵客戶接受「富通在線」流動應用程式內的「電子通知書」服務，

推動減少用紙同時關愛基層學童，一舉兩得。（ｓｌ）

