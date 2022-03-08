【企業盈警】順泰控股（１３３５）料去年盈轉虧，蝕最多一千萬元

《經濟通通訊社８日專訊》順泰控股（０１３３５）發盈警，預期截至去年１２月底止年度

，錄得年內虧損不多於１０００萬元，而２０２０年同期則錄得溢利１６５０萬元。

集團認為，期內轉盈為虧主要是由於物業開發及相關服務分部的收入較２０２０年同期減少

逾２０００萬元，原因為所出售之剩餘物業庫存（主要包括儲物窒及停車位）之收入大幅減少；

及貿易應收款項及其他應收款項之減值增加，須待獨立評估師進行專業評估。（ｓｌ）

