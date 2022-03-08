【企業盈喜】興證國際（６０５８）料去年虧轉盈，賺不少於三千萬

《經濟通通訊社８日專訊》興證國際（０６０５８）發盈喜，集團預期２０２１年度會錄得

純利不低於３０００萬元，而２０２０年同期則錄得淨虧損約４﹒９３億元。

董事會認為，上述轉虧為盈主要歸因於自營業務收入改善；經紀服務收入增加及與２０２０

年同期相比，保證金貸款產生之應收賬款的預期信貸損失撥備減少。（ｓｌ）

