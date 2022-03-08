【兩會焦點】港交所張懿宸建議允許內地養老金通過港股通南下買股

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）獨立非執董、中信資本董事長兼首席執行

官張懿宸在兩會期間提案，指香港與內地金融合作不斷取得新進展、大批中概股回港上市的背景

下，港交所流動性不足的問題亟待解決，建議允許企業年金通過港股通投資香港之後，繼續將範

圍擴大至內地第一支柱的養老金，並逐步放寬對目前雙向可購買股票數量和投資比例等方面的限

制，既可為香港市場帶來中長期流動性，也為內地養老金提供多樣化、差異化的投資產品選擇。

他表示，香港在人民幣國際化過程中承擔和發揮著重要作用，未來可基於滬深港通、債券通

、跨境理財通等互聯互通機制，繼續擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。他建議研究

在封閉式互聯互通基礎上進一步有所突破，允許內地南下資金在持有一段時間後，可在賣出後繼

續留在香港市場投資。

他續指，以可控方式擴大境外人民幣資金來源，研究設定一定額度，允許內資股股東變現資

金投向香港離岸人民幣資產，在滿足股東資金境外配置需求的同時，也增強人民幣在海外金融市

場的計價和結算功能，提高離岸市場的人民幣流動性。

他提及，研究將ＬＭＥ和ＱＭＥ的倉儲系統實現對接互認，使ＬＭＥ的倉儲進入內地取得突

破，並可配合推出相應人民幣計價產品，促進人民幣國際化拓展到大宗商品領域。（ｂｎ）

