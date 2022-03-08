《國企紅籌》越秀交通全年純利升８倍至１５億人幣，派息４１港仙

《經濟通通訊社８日專訊》越秀交通基建（０１０５２）公布，截至去年１２月３１日止之

年度，純利按年升約８﹒１倍至１４﹒６５億元（人民幣．下同），每股盈利０﹒８７５６元，

派末期息０﹒４１港元，全年派息為０﹒６１港元，派息率相當於５６﹒９％。

期內，收入按年升２６﹒８％至３７億元，除所得稅前盈利按年增約２﹒２５倍至

２２﹒１８億元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

