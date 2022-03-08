《國企紅籌》越秀交通全年純利升８倍至１５億人幣，派息４１港仙

《經濟通通訊社８日專訊》越秀交通基建（０１０５２）公布，截至去年１２月３１日止之
年度，純利按年升約８﹒１倍至１４﹒６５億元（人民幣．下同），每股盈利０﹒８７５６元，
派末期息０﹒４１港元，全年派息為０﹒６１港元，派息率相當於５６﹒９％。
期內，收入按年升２６﹒８％至３７億元，除所得稅前盈利按年增約２﹒２５倍至
２２﹒１８億元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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