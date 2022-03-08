【企業盈警】中國通海金融料去年盈轉虧，蝕最多２２﹒７４億元

《經濟通通訊社８日專訊》中國通海金融（００９５２）發盈警，預期截至去年１２月底止
年度之綜合稅前虧損為約２１﹒０１億元至２２﹒７４億元，而２０２０年溢利為１﹒１３億元
。
轉盈為虧主要原因為關連方減值撥備及關連方債券投資的公平值變動所致。如扣除此等關連
方的影響，集團２０２１年的稅前溢利將介於７１００萬元至１﹒３８億元之間，而２０２０年
為２﹒５３億元。（ｓｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債 滬指低位收市擊穿三千三
|財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
|財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
|專訪08/03/2022
【專訪】陶冬：俄羅斯地緣政治空間遭空前壓縮，普京已經輸了（有片）
|財經熱話08/03/2022
郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）
|財經熱話08/03/2022
車股續受累斷鏈危機 比亞迪股價再急插
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰