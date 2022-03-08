【企業盈警】中國通海金融料去年盈轉虧，蝕最多２２﹒７４億元

《經濟通通訊社８日專訊》中國通海金融（００９５２）發盈警，預期截至去年１２月底止

年度之綜合稅前虧損為約２１﹒０１億元至２２﹒７４億元，而２０２０年溢利為１﹒１３億元

。

轉盈為虧主要原因為關連方減值撥備及關連方債券投資的公平值變動所致。如扣除此等關連

方的影響，集團２０２１年的稅前溢利將介於７１００萬元至１﹒３８億元之間，而２０２０年

為２﹒５３億元。（ｓｌ）

