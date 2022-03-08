【新冠肺炎】業界料今日約３０００隻活豬應市，價錢與停市前相若

《經濟通通訊社８日專訊》上水屠房全面回復服務後，今早恢復屠宰，香港豬肉行總商會理

事長許偉堅預計，今日全港有約３０００頭活豬應市，價錢與停市前相若，３８名早前由內地派

到香港的屠宰員，於今日凌晨正式進駐上水屠房，協助屠宰豬隻。

政府發言人表示，昨日（７日）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約２０００公噸，供應

量約為平日內地供應量的八成半。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場

推出的內地供港蔬菜約為７６７公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為８﹒８元及

８﹒０元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共４００萬隻。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約６２公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量

１﹒２倍。冰鮮家禽貨量約為１１萬隻，而本地屠宰的活雞則約９８００隻，供應亦大致穩定。

按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民１５天的食用量存貨。業界表示除了政府規定

外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。今年１月底食米的備存貨量（包括儲

備存貨）為３０４００公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約３個月的庫存。（ｈｙ）

