《小傳日記》油價上落大，唔想韭菜被割就要快！

《小傳日記》魚缸今日維持彈彈吓狀態，喺２０８００上面時升時跌。到下晝一唔覺意就跌

穿咗，最低見過２０６３８，跌多過４００點。

晏晝忽然急跌呢吓，見到三桶油跟住跌，中海油（００８８３）跟跌超過５巴仙。油股近期

都係維持反覆造好，雖然維持炒上，但係睇住都戥佢哋心驚，俄烏嗰邊變幻莫測，油股每上一次

高位都好似準備炒完咁。

尤其係即使不斷有刺激油價嘅消息出現，好似制裁俄羅斯石油咁，但係都見到另一方面有利

淡油價嘅消息蘊釀緊，例如加息、美伊核談判咁樣。目前見到下星期花旗國加息都係勢在必行，

加上油價油股都已經升咗咁耐，韭菜好有可能話割就割，所以呢個時勢造淡油係值博啲，即使油

價有升幅都唔會大，但跌就會跌得甘。

呢排魚缸咁樣，大家都要坐穩呀，唔跌過落地獄，又點知上天堂嘅快樂？請請！





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