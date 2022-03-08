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即市新聞

08/03/2022 16:36

《小傳日記》油價上落大，唔想韭菜被割就要快！

　　《小傳日記》魚缸今日維持彈彈吓狀態，喺２０８００上面時升時跌。到下晝一唔覺意就跌
穿咗，最低見過２０６３８，跌多過４００點。
　　晏晝忽然急跌呢吓，見到三桶油跟住跌，中海油（００８８３）跟跌超過５巴仙。油股近期
都係維持反覆造好，雖然維持炒上，但係睇住都戥佢哋心驚，俄烏嗰邊變幻莫測，油股每上一次
高位都好似準備炒完咁。
　　尤其係即使不斷有刺激油價嘅消息出現，好似制裁俄羅斯石油咁，但係都見到另一方面有利
淡油價嘅消息蘊釀緊，例如加息、美伊核談判咁樣。目前見到下星期花旗國加息都係勢在必行，
加上油價油股都已經升咗咁耐，韭菜好有可能話割就割，所以呢個時勢造淡油係值博啲，即使油
價有升幅都唔會大，但跌就會跌得甘。
　　呢排魚缸咁樣，大家都要坐穩呀，唔跌過落地獄，又點知上天堂嘅快樂？請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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