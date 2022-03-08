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08/03/2022 16:39

【新冠肺炎】本港新增２８４７５宗確診，快測呈報１４７１５宗

　　《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
２８４７５宗新冠肺炎確診個案，其中９宗屬輸入案例，其餘都是本地個案。確診個案中，
３４７２宗在醫管局確診，２０５１室公共衞生化驗所確診，２２９５２宗在私營化驗所確診。
公共衞生化驗所的確診個案中，１６４３宗懷疑是Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，４０８宗未完成化驗或
因病毒量太低無法分類。
　　歐家榮表示，快速測試陽性呈報平台於昨晚（７日）６時啟用，截至昨晚２３時５９分，共
錄得１４７１５宗有效呈報個案，共２０１８完成呈報並已核實資料，已發出隔離令。其餘個案
會待核實後將計入明日的個案中。

＊輕症或無病徵者均適合送往隔離＊

　　歐家榮表示，平台會詢問申報市民是否需要入住隔離設施，指１８至６５歲的患者，如果輕
症或無病徵，都適合送往隔離，當局會將名單轉交保安局配對，如有空位，就會盡量安排，以防
社區傳染。

＊再多２３間院舍爆疫＊

　　歐家榮表示，再多２３間院舍爆疫，包括１５間安老院舍，８間殘疾人士院舍，涉２３４名
院友及４４名員工。第五波累計６９０宗院舍個案，佔全港安老院舍８６﹒９％，涉及
１６２００名院友及４４７０名員工。６９％院舍有１０宗個案或以上。殘疾人士院舍方面，第
五波累計有２３０宗個案，佔全港殘疾人士院舍６８﹒７％，涉４８００名院友及１７１０名職
員。（ｈｙ）

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