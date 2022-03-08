《真知灼見－溫灼培》美國獨自制裁俄國石油出口會有效嗎？

《真知灼見》德國總理肖爾茨周一（７日）晚公開表態支持歐盟不對俄羅斯能源出口作出制

裁的決定。肖爾茨明確指出，除非找到替代，歐洲仍是極度依賴俄羅斯的能源供應。眾所周知，

現時歐洲約有４０％天然氣及２５％石油均是依賴著俄羅斯的供應。當中，又以歐盟龍頭國，德

國對俄羅斯能源的依賴最重。肖爾茨此番話對昨晚金融市場帶來了重大衝擊。首當其衝受影響是

油價，紐約期油從周一亞洲市場一度高見１３０﹒５０美元，昨晚於紐約以１２０美元之下，以

１１９﹒４０美元收市。油價作為眾商品之首，油價跌使不少商品以至商品貨幣同時受壓。



不過於今晨（８日）情況又出現轉變。《路透社》引述美國消息指，美國雖得不到歐盟支持

，但也有可能會獨自對俄羅斯能源出口進行制裁。有關消息又隨即為今早於亞洲市場買賣的紐約

期油價格推升回１２０美元水平之上。對此問題筆者有三個看法。首先，美國由於具備頁岩油，

本身也是產油大國，對俄羅斯的石油依賴甚少。所以如美國要制裁俄羅斯石油出口，不會像歐盟

般投鼠忌器。但筆者的第二個想法是，如缺乏歐盟作配合，美國對俄羅斯的石油出口制裁會成功

嗎？相信不會！而最後，就是美國最終真能成功阻止俄羅斯石油出口，當國際油價大幅攀升，推

升了全球通脹，這又是美國可承受嗎？不要忘記，美國通脹現處４０年高位的７﹒５％。所以最

大發生可能性，筆者估計是美國會在形式上獨自制裁俄羅斯以爭取國際輿論高地，但對金融市場

衝擊實際有限。就讓我們繼續留意事態發展。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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