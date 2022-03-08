《宏觀有法－艾西亞》與中國的貿易並非俄羅斯的靈丹妙藥

《宏觀有法》俄羅斯與烏克蘭局勢依然緊張，美國和歐盟先後宣布對俄羅斯進行制裁，評估

俄羅斯在多大程度上可以依賴中國這個交易夥伴，在當下十分必要。２０１４年俄羅斯因克里米

亞事件受到制裁，加之２０２１年俄羅斯總統普京宣布「轉向東方」的戰略，俄羅斯與歐盟的貿

易因此受到一定影響。但事實上，歐盟始終是俄羅斯最大的交易夥伴，貿易規模遠超中國。

北京冬奧會期間中俄兩國簽署了一系列戰略協議，這在一定程度上可以幫助俄羅斯緩解制裁壓力

，例如中國放寬從俄羅斯的農作物進口，但這與歐洲進口的天然氣相比只是滄海一粟。那麼，

俄羅斯能否將天然氣出口的重心從歐洲轉向中國？

此前，莫斯科與北京達成鋪設第二條管道「西伯利亞力量２號（Ｐｏｗｅｒ ｏｆ

Ｓｉｂｅｒｉａ）」的協議，這條管道將併入俄羅斯內部天然氣網路。俄羅斯天然氣向東擴展出

口市場的策略可能會導致中國與歐洲買家的競爭。不過，這不是一朝一夕可以完成的，通過現有

管道“西伯利亞力量１號”向中國輸送的天然氣是由東西伯利亞的氣田供應。而截至２０２０年

，俄羅斯天然氣工業股份公司（Ｇａｚｐｒｏｍ）高達８３％的天然氣供應是輸送給歐洲的。

從中期來看，「西伯利亞力量２號」建成後，全球天然氣市場與今天相比將會發生很大變化

。事實上，預計天然氣價格將保持高位直到２０２４年，之後可能會出現回落。隨著卡達北部油

田擴建項目推進，２０２５年液化天然氣（ＬＮＧ）供應將會大量增加，市場從而也會顯著放鬆

。

此外，歐盟的減碳計劃將會持續進行，天然氣在能源結構中的比例將會逐漸減少。在這種情

況下，俄羅斯的市場力量將會顯著削弱。這意味著，俄羅斯轉向中國來緩解與西方的問題並非靈

丹妙藥。

總體而言，歐盟進口的天然氣規模龐大，並非中國朝夕之間可以替代，特別是天然氣輸送還

涉及管道等基礎設施問題，這需要俄羅斯或中國承擔額外投資。此外，即便管道建成，屆時全球

液化天然氣供應將會大量增加，而對天然氣的需求不會增加，至少歐盟不會，因為其正在推進減

碳計劃。

俄羅斯經濟的未來方向尚有待觀察，是否會僅向中國出口天然氣和糧食、對中國的依賴進一

步增加？但這恐非長遠之計。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



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