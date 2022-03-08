《宏觀銓局－馬桂銓》局勢升級

《宏觀銓局》首先筆者想祝福那些受烏克蘭武裝衝突影響的人，祈求他們平安。筆者向來是

軍事迷，尤其喜歡坦克和戰機模型。可是，戰爭本身毫不浪漫。試想一下，在戰爭中失去兒女的

家庭是何等悲痛。從經濟角度來看，戰爭的理由更是乏善可陳。一旦飽受戰火摧毀，要重建烏克

蘭所需的資源和金錢實在難以想像。要是動用這些資源去研究醫療技術，或開發嶄新的農業科技

養活更多人，可能更能保護世界，讓地球更能持續。

短期內，不同資產類別的波動會因而加劇。２月２４日，俄國入侵烏克蘭，美國標準普爾

５００指數和歐洲ＳＴＯＸＸ５０的波動指數突然升至至近期高點。ＳＴＯＸＸ ５０波動指數

在當日急升２４％，而標普５００的ＶＩＸ波動指數更飆升２８％。全球大宗商品市場也出現波

動，倫敦布倫特原油價格，從２月２３日的每桶９７美元上漲至２月２４日的１０５美元，漲幅

為８％。天然氣作為歐洲主要燃料，其價格也在２月２４日飆升至近期新高。荷蘭ＴＴＦ天然氣

的價格從２月２３日的每兆瓦時８８ 歐元上漲至２月２４日的每兆瓦時１４４歐元，增幅超過

６４％。烏克蘭和俄羅斯都是主要的小麥出口國，佔全球出口的２９％，大部分出口到中東和北

非地區。

與此同時，俄羅斯亦是世界第二大天然氣生產國，佔全球產量１７％。石油產量則位居第三

，佔全球產量１２％。此外，歐洲一直依賴俄羅斯的天然氣發電，過往有四成天然氣來自俄羅斯

。隨著歐洲對俄的制裁措施陸續執行，這些商品的供應自然會變得不穩定，前景更是難料。到目

前為止，市場相信俄羅斯會履行其合約協議，繼續向歐洲供應天然氣。自２０２１年中起，當時

並未發生武裝衝突，歐洲已從環球能源市場進口更多的液態天然氣，以減少對俄國的依賴。而去

到今年年初，歐洲從國外進口的液態天然氣，已經超過從俄羅斯進口的天然氣份量。

雖然歐洲有財力從全球市場購買價格較高的液態天然氣，但假如能源價格持續於高位徘徊，

歐洲經濟將會面臨重大壓力。資深投資者應該會記得，過往當石油價格突然大幅上升且持續高企

時，曾造成多次的「能源危機」，並在過去５０年來引發過多次經濟衰退。所謂「燈油火蠟」，

我們的經濟和社會都依靠能源運行──工廠需要能源來為機器提供動力、家居也需要能源來照明

和取暖。一旦能源價格飆升，企業將因經營成本上升而減少擴張，家庭也將要縮減開支以應付更

高的電費，最終導致整體經濟增長放緩。

本欄對未來十二個月的經濟前景仍然樂觀，相信各國領袖將保持清晰頭腦，衝突得以降溫。

儘管未來幾個月通脹可能仍然熾熱，但目前撇除食品和能源的核心通脹已有緩和跡象。美國新車

價格升幅開始放緩，租金亦然。儘管通脹率仍處高位，美國和歐洲企業在２０２１年第四季度的

盈利平均超出市場預期５％－６％，顯示企業有能力把成本上升的壓力轉嫁給消費者。投資者正

逐步消化上述因素，但短期內股市波動難免要持續多一段時間。

市場目前預期美國在２０２２年內合共加息六次，首次加息會在３月份，幅度為四分之一厘

。偏愛債券的投資者，應該考慮存續期較短的企業債券。股票方面，首選依然是估值較低，包括

歐洲股票及美國金融、原材料、能源及工業板塊。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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