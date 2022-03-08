  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價反彈２９３點子止兩連貶，報６﹒３１８５

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３１８５，較
上個交易日升２９３點子，結束兩日連跌，上個交易日報６﹒３４７８。
　　中間價走勢與美匯繼續背離。俄烏戰爭持續，投資者避險情緒加劇，美匯指數周一（７日）
上漲０﹒３３％，達到９９﹒２４點。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３１８５　　　－２９３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８６３４　　　－３８６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４８１１　　　－４２７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８０８１　　　　－４０﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２８５４　　　－９８５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２７０　　　－６３９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１８７　　　－４９９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６３９７　　　－１９３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８２７７　　　－６７６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９３３２　　　－４９０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６１５　　　　＋３４﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　２０﹒３９９５　＋１１８１０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４２７７　　　　＋６３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒７２００　　　＋２４３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning08/03/2022
黃瑋傑：吉利銷量差料續跑輸同業　恒指未見底尚待兩訊號出現
生財有道08/03/2022
【生財有道】高息股快除淨　收息睇實日子你至醒!
專訪07/03/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭戰爭正導致　全球供應鏈斷裂3.0（有片）
中國故事07/03/2022
《神州經脈》進出口增速放緩　疫情防控轉趨惡劣　滬指逼近年內低
財經熱話07/03/2022
俄烏戰事恐累經濟拖慢加息步伐　匯控渣打友邦齊插逾半成
財經熱話07/03/2022
【俄烏開戰】亞洲股市齊急挫 受累俄烏局勢惡化及聯儲局加息預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金