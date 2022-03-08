【聚焦人幣】人幣中間價反彈２９３點子止兩連貶，報６﹒３１８５

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３１８５，較

上個交易日升２９３點子，結束兩日連跌，上個交易日報６﹒３４７８。

中間價走勢與美匯繼續背離。俄烏戰爭持續，投資者避險情緒加劇，美匯指數周一（７日）

上漲０﹒３３％，達到９９﹒２４點。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３１８５ －２９３﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８６３４ －３８６﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒４８１１ －４２７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８０８１ －４０﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２８５４ －９８５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２７０ －６３９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１８７ －４９９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６３９７ －１９３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８２７７ －６７６﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９３３２ －４９０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１５ ＋３４﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ２０﹒３９９５ ＋１１８１０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２７７ ＋６３﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒７２００ ＋２４３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

