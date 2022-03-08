【聚焦人幣】人幣中間價反彈２９３點子止兩連貶，報６﹒３１８５

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３１８５，較
上個交易日升２９３點子，結束兩日連跌，上個交易日報６﹒３４７８。
中間價走勢與美匯繼續背離。俄烏戰爭持續，投資者避險情緒加劇，美匯指數周一（７日）
上漲０﹒３３％，達到９９﹒２４點。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３１８５ －２９３﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８６３４ －３８６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒４８１１ －４２７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８０８１ －４０﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２８５４ －９８５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６２７０ －６３９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１８７ －４９９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６３９７ －１９３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８２７７ －６７６﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９３３２ －４９０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１５ ＋３４﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ２０﹒３９９５ ＋１１８１０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２７７ ＋６３﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒７２００ ＋２４３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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