【俄烏開戰】中國外交部提醒尚在烏克蘭的中國公民儘快撤離

《經濟通通訊社８日專訊》中國外交部透過社交平台提醒尚在烏克蘭的中國公民儘快撤離。

推文中指，當前烏克蘭緊張形勢還在升級，不安全、不確定因素增多。外交部和中國駐烏克

蘭使領館提醒尚在當地的中國公民盡快撤離。提醒中國公民如堅持留烏務必註意安全，加強防範

和應急準備。（ｄｗ）

