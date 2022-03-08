【新冠肺炎】全國昨增本土確診１７５宗，疫情未受控１４省現確診

《經濟通通訊社８日專訊》國家衛健委公布，３月７日，全國確診者新增確診３２５宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１５０宗，含１３宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土

病例１７５宗（吉林４６宗，其中吉林市２８宗、長春市１７宗、延邊朝鮮族自治州１宗；廣東

４５宗，其中東莞市３１宗、深圳市１３宗、惠州市１宗；山東３１宗，其中青島市２９宗、威

海市２宗；江蘇１０宗均在連雲港市；甘肅１０宗，其中蘭州市５宗、蘭州新區３宗、白銀市１

宗、酒泉市１宗；雲南５宗，其中德宏傣族景頗族自治州３宗、昆明市２宗；陝西５宗均在西安

市；河北４宗，其中石家莊市２宗、邢台市２宗；上海４宗，其中徐匯區３宗、普陀區１宗；浙

江４宗均在衢州市；天津３宗，其中東麗區２宗、北辰區１宗；遼寧３宗均在瀋陽市；內蒙古２

宗均在呼和浩特市；北京１宗在海淀區；山西１宗在運城市；廣西１宗在崇左市），含６宗由無

症狀感染者轉為確診病例；無新增死亡病例；新增疑似病例５例，均為上海境外輸入病例；新增

治癒出院１１０宗。此外，新增無症狀感染４４３宗，３３０宗為本地個案。

截至３月７日，現有確診病例４０５２宗（其中重症病例９宗），累計治愈出院病例

１０２８３２宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１１１５２０宗，現有疑似病例

１２宗。累計收到港澳台地區通報確診病例２３３０６５宗。其中，香港特別行政區

２１２１１４宗（出院２２９０１宗，死亡２２８７宗），澳門特別行政區８２宗（出院７９宗

），台灣地區２０８６９宗（出院１３７４２宗，死亡８５３宗）。



＊深圳兒童感染者佔病例總數２０％＊



內地新冠疫情仍未受控，涉及１４個省份出現本土疫情。在本土確診病例中，廣東東莞市是

重災區。深圳連日確診兩位數的本土病例。在昨日（７日）的深圳疫情防控新聞發布會上，市衛

健委二級巡視員林漢城介紹，目前在院病例感染的基本為Ｏｍｉｃｒｏｎ，大部分為輕症患者，

少部分為普通型或無症狀，無重型或危重型，中醫藥全程參與確診患者醫療救治。值得關注的是

，此次疫情中兒童約佔病例總數的２０％。

針對近期內地疫情，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨

在微博貼文稱，應探索更智慧的動態清零模式。張文宏認為，習近平指出要「守住不出現疫情規

模性反彈的底線」，應該是非常明確的總方針，無論採取的是清零政策、動態清零政策、精準動

態清零政策、逐步動態開放的政策，不出現疫情規模性反彈將是防疫底線。（ｃａ）



