【Ａ股震盪】滬指半日收跌２％刷１５個月新低，深成指瀉２﹒６％

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市昨日（７日）經歷震盪之後，今早開市力保不失，白酒

股獨力支撐，惟盤中有色及煤炭板塊突然崩跌，引發大市連續第二日急跌，滬綜指跌幅快速放大

，半日收市前一度暴跌超過２﹒５％，低見３２８８﹒４２點，是２０２０年１１月以來首次跌

穿三千三關，不過該位置見支持，午收跌１﹒９９％，報３３３１﹒９８點；深成指繼續於低位

踩深２﹒６２％，刷新超過一年半新低，創業板指跌１﹒０５％，盤中刷新一年新低。４６５０

隻掛牌股票中有超過４２００隻股份下跌。

恐慌情緒下兩市半日成交推高至７０５４億元（人民幣．下同），較上日同時段成交增加一

成。

俄烏局勢方面，兩國舉行第三輪停火談判，雙方在人道走廊方面取得進展，但在停火問題上

未能達成協議，但談判地點從白俄羅斯改成歐盟成員國土耳其，可見俄羅斯態度有所軟化。中國

對俄羅斯出兵烏克蘭的態度亦悄悄轉向，國務委員兼外長王毅在兩會記者會上表示，願意就烏克

蘭戰爭開展「必要」的斡旋，並將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。



＊有色燃氣突熄火，盤中倒插釀小股災＊



俄烏戰事持續發酵，原油、黃金、有色等大宗商品價格在海內外齊齊飆漲，惟Ａ場有色板塊

今早突然崩跌，華友鈷業（滬：６０３７９９）、神火股份（深：０００９３３）跌停，天齊鋰

業（深：００２４６６）跌８﹒９％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）挫８﹒７％，中國鋁業

（滬：６０１６００）瀉８﹒６％。同樣情況亦發生在燃氣股上，寧波能源

（滬：６００９８２）插水７﹒５％，長春燃氣（滬：６００３３３）、新疆火炬

（滬：６０３０８０）跌７﹒３％。陝天然氣（深：００２２６７）跌５﹒３％。

中國華能集團公司總經理、全國政協常委曹培璽接受內媒採訪時表示，在火電企業普遍因煤

炭漲價陷入大面積虧損的大環境下，要加大政策調控力度，出台煤炭交易限價措施，將煤價調控

至合理區間。消息拖累煤炭股全線回吐，晉控煤業（滬：６０１００１）瀉７﹒４％，平煤股份

（滬：６０１６６６）、山西焦煤（深：０００９８３）跌７﹒２％，兗礦能源

（滬：６００１８８）跌７﹒１％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌３﹒５％。



＊茅台發大字報，股價逆市走高＊



就在白酒股價值開始受到市場質疑之際，貴州茅台（滬：６００５１９）罕見拋出月度數據

，在中國經濟下行壓力之際展現強勁韌性。貴州茅台在公告中表示，今年春節期間貴州茅台產品

銷售勢頭向好，市場呈現旺銷態勢，今年首兩月公司實現營業總收入約２０２億元，實現淨利潤

１０２億元，營收利潤雙雙錄得約兩成的同比增長，順利實現了「開門紅」。

茅台發股價拉漲２﹒５％，亦帶動部分同業走高：瀘州老窖（深：０００５６８）升

２﹒７％，山西汾酒（滬：６００８０９）揚１﹒７％。貴州茅台證券代表回應內媒稱，昨晚披

露的月度主要經營數據公告屬於正常信息披露，無需過度解讀。（ｅｙ）



