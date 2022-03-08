【Ａ股震盪】滬指午後跌幅收窄至０﹒９６％，深成指跌０﹒９１％

《經濟通通訊社８日專訊》滬綜指鄰近午盤跌幅曾快速放大，半日收市前一度暴跌超過
２﹒５％，低見３２８８﹒４２點，是２０２０年１１月以來首次跌穿三千三關。不過該位置見
支持，滬綜指午後跌幅快速收窄至０﹒９６％，報３３４０﹒３７點，滬深３００指數跌
０﹒５２％。深成指跌０﹒９１％，上海Ｂ股跌０﹒８％，深圳Ｂ股挫１﹒１８％。（ｗｌ）
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