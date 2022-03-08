【Ａ股震盪】恒指午後倒跌拖累，滬綜指跌幅復擴至１﹒６％

《經濟通通訊社８日專訊》歐盟擬對俄羅斯進一步加大制裁，海外大宗商品價格暴漲，恐引

發新一輪供應鏈危機，恒指今早一度漲超過１％，午後倒跌超過１％，Ａ股午後曾閃現維穩身影

，滬綜指跌幅收窄至１％，但在港股急挫的同時滬指跌幅亦擴大至１﹒６％，報３３１８﹒７７

點，守住三千三，深成指挫１﹒８６％，創業板指跌１﹒０５％。目前兩市成交超過９６００億

元人民幣。（ｅｙ）

