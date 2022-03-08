【Ａ股震盪】滬指再瀉２﹒４％穿三千三，俄被加大制裁危及供應鏈

《經濟通通訊社８日專訊》全國兩會舉行期間，滬深股市昨日（７日）罕有地維穩失效急挫

，今早開市力保不失，白酒股獨力支撐，惟盤中有色及煤炭板塊突然崩跌，引發大市連續第二日

急跌，滬綜指跌幅快速放大，半日收市前一度暴跌超過２﹒５％，低見３２８８﹒４２點，不過

在午後開市不久跌幅快速收窄至小於１％。

不過隨著歐盟擬對俄羅斯進一步加大制裁，海外大宗商品價格暴漲，恐引發新一輪供應鏈危

機，恒指今早一度漲超過１％，午後倒跌超過１％，拖累滬綜指跌幅重新擴大，更在接近全日最

低位收市，跌幅為２﹒３５％，報３２９３﹒５３點，是２０２０年１１月以來首度跌穿三千三

；深成指全日跌２﹒６２％，繼續刷新超過一年半新低，創業板指同跌１﹒８％。

恐慌情緒持續在資本市場蔓延，外資今日通過陸股通淨流出８６﹒９９億元（人民幣．下同

），流出規模續創自１月２８日以來逾一個月新高，且是連續兩日淨流出。兩市全日成交

１１０９９億元，按日增８﹒３％，連續第四日成交過萬億。



＊國內鎳巨頭傳期貨遭逼倉，有色板塊集體崩潰＊



俄烏戰事持續發酵，原油、黃金、有色等大宗商品價格在海內外齊齊飆漲，惟Ａ場有色板塊

今早突然崩跌，外界大感不解。原來全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山集團開的２０萬噸鎳空單，

有傳遭礦業巨頭嘉能可逼倉，對方更要求交出印尼鎳礦的６０％股權補償損失，消息在資本市場

引發千重浪。

青山集團合作夥伴華友鈷業（滬：６０３７９９）股價跌停，天齊鋰業

（深：００２４６６）、中礦資源（深：００２７３８）、神火股份（深：０００９３３）集體

跌停，贛鋒鋰業（深：００２４６０）挫９﹒３％，中國鋁業（滬：６０１６００）瀉８﹒１％

。

資本市場動盪，四大行亦不見維穩格局，建行（滬：６０１９３９）跌１﹒２％，中行

（滬：６０１９８８）走低１％，工行（滬：６０１３９８）軟０﹒７％，惟農行

（滬：６０１２８８）無升跌。





＊煤炭股回吐，燃氣股同挫＊



中國華能集團公司總經理、全國政協常委曹培璽接受內媒採訪時表示，在火電企業普遍因煤

炭漲價陷入大面積虧損的大環境下，要加大政策調控力度，出台煤炭交易限價措施，將煤價調控

至合理區間。消息拖累煤炭股全線回吐，兗礦能源（滬：６００１８８）跌８﹒８％，晉控煤業

（滬：６０１００１）、平煤股份（滬：６０１６６６）瀉７﹒５％，中煤能源

（滬：６０１８９８）跌４﹒３％。

至於燃氣股亦出現急跌行情，寧波能源（滬：６００９８２）跌停，長春燃氣

（滬：６００３３３）挫９﹒２％，新疆火炬（滬：６０３０８０）跌７﹒４％。金房節能

（深：００１２１０）挫６﹒９％，陝天然氣（深：００２２６７）跌５﹒４％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４２６５﹒３９ －２﹒０１

上證綜合指數 ３２９３﹒５３ －２﹒３５ ４８５６﹒２４

深證綜合指數 ２１３９﹒６７ －２﹒８９ ６２４３﹒３６

上證Ｂ股指數 ２７３﹒７２ －１﹒４５ ２﹒０９

深證Ｂ股指數 １０９７﹒９１ －１﹒５５ ０﹒６２

上證１８０指數 ９１１６﹒９７ －１﹒８０

上證３８０指數 ５９５０﹒６９ －３﹒５４

深證成份指數 １２２４４﹒５０ －２﹒６２

中小創新指數 ２４１９﹒８６ －３﹒２０

深圳創業板指數 ２５８２﹒９９ －１﹒８０

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