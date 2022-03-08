《股林淘金－林家亨》俄烏外長會面，港股趁機撈底

《股林淘金》昨天（７日）美國市場消息透露拜登總統可能簽署把俄羅斯石油和天然氣納入

制裁名單之內，歐洲天然氣期貨價格近日已飆升了７０％，油價亦逼升１３０美元，加上烏克蘭

政府軍在戰績處於下風，有倒台危險，美股全面走低，道指下跌７９７點，納指下跌４８２點。

今早（８日）８：４８分，美股道指期貨仍跌３２點。

港股在昨天美股ＡＤＲ表現上欠佳，港股比例指數下跌１１０點。重磅股如騰訊

（００７００）再跌６﹒０６元、京東（０９６１８）再跌１０﹒４１元、美團（０３６９０）

再跌２﹒８１元及比亞迪（０１２１１）再跌５﹒２３元。

預計今日早上港股表現如有跌幅將較溫和，可能不足１００點。今天早外電傳出俄羅斯外交

部長及烏克蘭外交部長將於３月１０日在土耳其南部會面，由於今次是外交部長級的會面，不排

除是俄烏和談方面有進展，投資者可能偷步入貨。但短跑者必須設止蝕１０％之紀律，以防和談

不順利。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪、騰訊及美團股份



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