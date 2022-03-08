  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2022 09:17

《股林淘金－林家亨》俄烏外長會面，港股趁機撈底

　　《股林淘金》昨天（７日）美國市場消息透露拜登總統可能簽署把俄羅斯石油和天然氣納入
制裁名單之內，歐洲天然氣期貨價格近日已飆升了７０％，油價亦逼升１３０美元，加上烏克蘭
政府軍在戰績處於下風，有倒台危險，美股全面走低，道指下跌７９７點，納指下跌４８２點。
今早（８日）８：４８分，美股道指期貨仍跌３２點。
　　港股在昨天美股ＡＤＲ表現上欠佳，港股比例指數下跌１１０點。重磅股如騰訊
（００７００）再跌６﹒０６元、京東（０９６１８）再跌１０﹒４１元、美團（０３６９０）
再跌２﹒８１元及比亞迪（０１２１１）再跌５﹒２３元。
　　預計今日早上港股表現如有跌幅將較溫和，可能不足１００點。今天早外電傳出俄羅斯外交
部長及烏克蘭外交部長將於３月１０日在土耳其南部會面，由於今次是外交部長級的會面，不排
除是俄烏和談方面有進展，投資者可能偷步入貨。但短跑者必須設止蝕１０％之紀律，以防和談
不順利。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪、騰訊及美團股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/03/2022
【生財有道】高息股快除淨　收息睇實日子你至醒!
專訪07/03/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭戰爭正導致　全球供應鏈斷裂3.0（有片）
中國故事07/03/2022
《神州經脈》進出口增速放緩　疫情防控轉趨惡劣　滬指逼近年內低
財經熱話07/03/2022
俄烏戰事恐累經濟拖慢加息步伐　匯控渣打友邦齊插逾半成
財經熱話07/03/2022
【俄烏開戰】亞洲股市齊急挫 受累俄烏局勢惡化及聯儲局加息預期
香港要聞07/03/2022
【紓困措施】消費券首階段5千元下月直接派發　市民毋須重新登記
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金