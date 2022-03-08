【聚焦人幣】人幣即期收升４２點報６﹒３１４１，創近一周新高

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３１４１，較

上個交易日４時３０分收盤價升４２點子，兩連升，且創３月２日以來近一周新高。離岸人民幣

兌美元（ＣＮＨ）現升４０點子，報６﹒３１９３。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３１８５，較上個交易日升２９３點子，

結束兩日連跌，上個交易日報６﹒３４７８。



＊客盤結匯需求持續偏強，美指攀升對人幣匯價影響有限＊



交易員稱，中國出口強勁客盤結匯需求持續偏強，盤中一度升破６﹒３１關口，美指大幅攀

升對匯價影響則非常有限。基本面仍支持人民幣維持偏強，客戶的實際需求而非美指主導匯價走

勢，待美國聯儲局加息後及俄烏局勢緩和後或再選擇方向。若美指繼續偏強，人民幣ＣＦＥＴＳ

指數也會延續強勢。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱，今日人民幣中間價定價水平偏強令市場感到意

外，但這種偏差也許事出有因。一方面，自俄烏之戰爆發後外匯市場波動加劇，在人民幣

ＣＦＥＴＳ指數中權重佔３﹒８５％的盧布兌人民幣大幅下滑，做市商選擇處理盧布波動的框架

，均可能導致人民幣中間價的誤差擴大。另一方面，中國１－２月出口強勁的出口數據和貿易順

差也支撐人民幣走強，短期內市場供需情況仍有利於人民幣進一步升值。（ｊｔ）

