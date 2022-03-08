【人行操作】人行續１００億７天逆回購利率持平，收水４００億

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行繼續收水，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。
公開市場今日有５００億元逆回購到期，為７天期，即今日淨回籠４００億元。（ｃａ）
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