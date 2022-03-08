  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2022 09:26

【人行操作】人行續１００億７天逆回購利率持平，收水４００億

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行繼續收水，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。
　　公開市場今日有５００億元逆回購到期，為７天期，即今日淨回籠４００億元。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning08/03/2022
黃瑋傑：吉利銷量差料續跑輸同業　恒指未見底尚待兩訊號出現
生財有道08/03/2022
【生財有道】高息股快除淨　收息睇實日子你至醒!
專訪07/03/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭戰爭正導致　全球供應鏈斷裂3.0（有片）
中國故事07/03/2022
《神州經脈》進出口增速放緩　疫情防控轉趨惡劣　滬指逼近年內低
財經熱話07/03/2022
俄烏戰事恐累經濟拖慢加息步伐　匯控渣打友邦齊插逾半成
財經熱話07/03/2022
【俄烏開戰】亞洲股市齊急挫 受累俄烏局勢惡化及聯儲局加息預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金