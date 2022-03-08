【俄烏開戰】倫鎳報價日內翻倍，Ａ場「妖鎳」起舞鵬欣資源漲停

《經濟通通訊社８日專訊》俄烏第三輪談判無重大進展，歐洲對俄羅斯的制裁勢再升級，大

宗商品又炒過。其中最瘋狂的當屬金屬鎳，倫鎳觸最新觸１０萬美元╱噸關口，日內漲超

１０３％，繼續創歷史新高。「妖鎳」引領一眾Ａ場概念起舞，青島中程（深：３００２０８）

飆２成漲停，鵬欣資源（滬：６００４９０）升一成漲停，興業礦業（深：０００４２６）飆

６％，格林美（深：００２３４０）大漲５﹒２％。不過，在三連板後澄清沒有鎳相關業務的寧

波聯合（滬：６０００５１）股價散水，現挫４﹒８％。

鎳與鋰、鈷一樣，是生產動力電池的重要原材料之一，主要應用於三元材料電池。目前不鏽

鋼是鎳的最大下游，在全球鎳的消費佔比達到６８％。隨著新能源產業爆發式增長，從２０２０

年到２０２１年，動力電池佔比已從１０％提升至１５％。

東吳期貨數據顯示，俄羅斯鎳約佔全球產量的１１％，僅次於印尼和菲律賓，俄羅斯諾里爾

斯克鎳業公司是全球最大的鎳生產商。受地緣衝突影響，俄鎳的交易和運輸均受到阻礙與延誤，

推動鎳價上漲。此外，對俄羅斯個人和企業的制裁已令許多銀行、貨運和其他公司停止與俄羅斯

公司的合作。分析認為，短期內鎳價仍將保持強勢。



＊滬鎳連兩日漲停，業內稱有期貨爆倉情況＊



滬鎳價格亦連日水漲船高。內媒引述一位華南地區期貨公司相關負責人表示，目前為止，還

沒有聽到鎳爆倉的情況，但是今天晚上或明天預計會有。３月７日滬鎳期貨漲停板幅度是１２％

，３月８日漲停板幅度擴大至１５％，兩天下來累計漲幅超過２５％，有一些客戶還能扛一扛。

但是如果今晚（夜間交易時段屬於次日，即３月９日）滬鎳期貨再次漲停，漲停板幅度將擴至

１７％，估計很多客戶就扛不住了。而一位華北地區期貨公司人員透露，目前已經有一些滬鎳期

貨爆倉的情況，因為市場缺乏流動性，如果今晚滬鎳期貨再次出現漲停，爆倉情況將會增加。

針對鎳價鉻暴漲的現象，上海期貨交易所相關人士今午回應稱，上期所近日關注到市場波動

加劇，從２月２３日至３月７日，交易所已發布了３次市場風險提示通知及一系列風控措施，交

易所提醒有關單位做好風險防範工作，理性投資，維護市場平穩運行。（ｗｌ）

