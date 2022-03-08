【數據前瞻】機構料２月ＣＰＩ持穩，ＰＰＩ同比漲幅回落速度放緩

《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日公布２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。據《路透》

綜合約３６家機構預估中值顯示，豬價疲軟、春節錯位壓低部分服務價格，內地２月ＣＰＩ增幅

同比料持穩於上月的０﹒９％；ＰＰＩ同比漲幅則進一步回落至８﹒７％（１月ＰＰＩ同比漲

９﹒１％），回落幅度有所放緩。

中金宏觀團隊張文朗等指出，弱需求下，２月豬肉價格依然疲軟，農業部豬肉平均批發價同

比跌幅進一步擴大至５３﹒５％，水產品價格同比亦回落，蔬菜價格同比小幅回升，前期成本回

落或繼續帶動非食品消費品價格放緩。

ＰＰＩ方面，穩增長大背景下，鋼鐵、煤炭等黑色系品種出現一定回升，有色金屬價格高位

震盪。浙商宏觀團隊的李超等指出，鐵礦石價格下挫明顯，動力煤因港口優質現貨資源緊缺和多

產地煤礦發生事故，價格承壓後反彈回升，但預期漲勢較弱。同時，有色金屬受近期廣西百色突

發疫情、冬奧會對生產擾動和海外供應受限影響，銅、鋁、鋅等有色金屬價格攀升。

該團隊並表示，東部等部分鋼廠在２月高爐檢修增加，春節因素產能出現高爐開工率低＋產

能利用率低的「雙低現象」，供應端走弱。（ｗｌ）

