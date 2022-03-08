  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2022 15:57

【數據前瞻】機構料２月ＣＰＩ持穩，ＰＰＩ同比漲幅回落速度放緩

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日公布２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。據《路透》
綜合約３６家機構預估中值顯示，豬價疲軟、春節錯位壓低部分服務價格，內地２月ＣＰＩ增幅
同比料持穩於上月的０﹒９％；ＰＰＩ同比漲幅則進一步回落至８﹒７％（１月ＰＰＩ同比漲
９﹒１％），回落幅度有所放緩。
　　中金宏觀團隊張文朗等指出，弱需求下，２月豬肉價格依然疲軟，農業部豬肉平均批發價同
比跌幅進一步擴大至５３﹒５％，水產品價格同比亦回落，蔬菜價格同比小幅回升，前期成本回
落或繼續帶動非食品消費品價格放緩。
　　ＰＰＩ方面，穩增長大背景下，鋼鐵、煤炭等黑色系品種出現一定回升，有色金屬價格高位
震盪。浙商宏觀團隊的李超等指出，鐵礦石價格下挫明顯，動力煤因港口優質現貨資源緊缺和多
產地煤礦發生事故，價格承壓後反彈回升，但預期漲勢較弱。同時，有色金屬受近期廣西百色突
發疫情、冬奧會對生產擾動和海外供應受限影響，銅、鋁、鋅等有色金屬價格攀升。
　　該團隊並表示，東部等部分鋼廠在２月高爐檢修增加，春節因素產能出現高爐開工率低＋產
能利用率低的「雙低現象」，供應端走弱。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
專訪08/03/2022
【專訪】陶冬：俄羅斯地緣政治空間遭空前壓縮，普京已經輸了（有片）
財經熱話08/03/2022
郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）
財經熱話08/03/2022
車股續受累斷鏈危機　比亞迪股價再急插
生財有道08/03/2022
陳永陸：中移動(941)現價可積極全線吸納！（有片）
大行報告08/03/2022
【大行炒D乜】統一業績倒褪　大行鬥削目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金