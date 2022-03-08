【兩會焦點】劉世錦：內地今年實現增長５﹒５％左右目標挑戰大

《經濟通通訊社８日專訊》中國央行貨幣政策委員會委員、全國政協經濟委員會副主任劉世

錦接受內地官媒訪問表示，今年上半年，宏觀政策要發揮防滑托底的重要作用，貨幣政策在前期

降準、引導降息的基礎上，結構性導向要為房地產軟著陸和中長期平穩發展提供必要的流動性。

內地將今年經濟增長目標定於５﹒５％左右，劉世錦表示，這個增長目標實現難度較高，中

國經濟去年下半年增速放緩，面臨三重壓力，包括需求收縮、供應衝擊及預期轉弱。但政府工作

報告並未改變「房住不炒」主基調，繼續強調「三穩」及因城施策促進房地產業良性循環和健康

發展。

分析人士認為，雖然房地產層面政府報告只是重申之前說法，但「做比說重要」，房地產穩

才能經濟穩，放鬆已在需求端實際演繹，今年政策料將著力穩地產投資。



＊劉世錦：要為軟著陸提供必要流動性＊



劉世錦表示，短期內貨幣政策重點在穩房地產，財政政策重點在穩基建。財政政策要利用上

年的增收空間，支持一批有回報、有長期潛能的基建項目，如重點支持都市圈、城市群發展中的

交通通信項目；另一方面，重心逐步轉向完善基本公共服務，加強人力資本建設。

當問及未來中國房地產行業的發展空間，劉世錦認為，今年即便希望能穩住房地產投資增速

，使其回歸正增長，預計也很難再回到疫情前的水平，房地產投資可能會達到一個比疫情前相對

低一點的新的增長平台。不過，他表示，隨著房地產金融屬性常規化，房子回歸居住的原本屬性

後，房地產還會有一定的發展空間，尤其是大量農民工進城後的住房等基本公共服務尚未得到很

好解決。（ｃａ）

