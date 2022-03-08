  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2022 10:51

【兩會焦點】劉世錦：內地今年實現增長５﹒５％左右目標挑戰大

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國央行貨幣政策委員會委員、全國政協經濟委員會副主任劉世
錦接受內地官媒訪問表示，今年上半年，宏觀政策要發揮防滑托底的重要作用，貨幣政策在前期
降準、引導降息的基礎上，結構性導向要為房地產軟著陸和中長期平穩發展提供必要的流動性。
　　內地將今年經濟增長目標定於５﹒５％左右，劉世錦表示，這個增長目標實現難度較高，中
國經濟去年下半年增速放緩，面臨三重壓力，包括需求收縮、供應衝擊及預期轉弱。但政府工作
報告並未改變「房住不炒」主基調，繼續強調「三穩」及因城施策促進房地產業良性循環和健康
發展。
　　分析人士認為，雖然房地產層面政府報告只是重申之前說法，但「做比說重要」，房地產穩
才能經濟穩，放鬆已在需求端實際演繹，今年政策料將著力穩地產投資。

＊劉世錦：要為軟著陸提供必要流動性＊

　　劉世錦表示，短期內貨幣政策重點在穩房地產，財政政策重點在穩基建。財政政策要利用上
年的增收空間，支持一批有回報、有長期潛能的基建項目，如重點支持都市圈、城市群發展中的
交通通信項目；另一方面，重心逐步轉向完善基本公共服務，加強人力資本建設。
　　當問及未來中國房地產行業的發展空間，劉世錦認為，今年即便希望能穩住房地產投資增速
，使其回歸正增長，預計也很難再回到疫情前的水平，房地產投資可能會達到一個比疫情前相對
低一點的新的增長平台。不過，他表示，隨著房地產金融屬性常規化，房子回歸居住的原本屬性
後，房地產還會有一定的發展空間，尤其是大量農民工進城後的住房等基本公共服務尚未得到很
好解決。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/03/2022
陳永陸：中移動(941)現價可積極全線吸納！
大行報告08/03/2022
【大行炒D乜】統一業績倒褪　大行鬥削目標價
開市Good Morning08/03/2022
黃瑋傑：吉利銷量差料續跑輸同業　恒指未見底尚待兩訊號出現
生財有道08/03/2022
【生財有道】高息股快除淨　收息睇實日子你至醒!
專訪07/03/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭戰爭正導致　全球供應鏈斷裂3.0（有片）
中國故事07/03/2022
《神州經脈》進出口增速放緩　疫情防控轉趨惡劣　滬指逼近年內低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金