【俄烏開戰】鎳價暴力拉漲青山集團傳被逼倉，工作人員不予回應

《經濟通通訊社８日專訊》近日俄烏衝突升溫引發商品價格急升，鎳價一度暴漲９０％創出

歷史新高，因擔心對俄羅斯實施金融制裁會導致供應嚴重中斷，引發期貨市場購買狂潮。內媒報

道，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山集團開的２０萬噸鎳空單

可能交不出現貨。市場傳聞，嘉能可在ＬＭＥ鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的６０％股權。青

山集團正是華友開發鎳項目的合作方。

華東某期貨公司人士表示，市場傳言國內南方某企業在倫鎳上大量做空套保，這個情形讓人

想起１９９５年的一場資金狙擊戰－－「住友銅」事件，市場搶鎳已經到了白熱化程度。報道稱

，目前尚不清楚鎳價上漲對青山的持倉產生多大風險。但如果漲勢持續，該公司的空頭頭寸可能

會抵消其部分生產利潤。財聯社報道稱，相關工作人員以「無法對接上品宣等對外部門」為由，

不予回應。

鎳為電動車動力電池製造的上游關鍵原料，主要製造三元正極材料，２０２１年全球鎳礦產

量約 ２７０萬金屬噸，主要生產國為印尼、菲律賓和俄羅斯，俄羅斯鎳礦產量佔全球總產量約

１０％，位居第三名。（ｃａ）





