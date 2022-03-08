《匯市縱橫－蕭啟洪》搶夠未？

《匯市縱橫》封城傳聞不絕於耳，就算政府澄清目前並沒有此計劃的考量，但市民連日來仍

不斷地趕到超級市場搶購物資。從社交媒體上流傳的照片可以看到，各種物資包括肉類、蔬菜、

麵包、麵條、罐頭、冷凍食品、止痛片和檢測試劑盒等早已被搶購一空，真是一件難求。現在看

到這樣的情況就好像打仗一樣，如果不說，還以為香港陷於戰火之中。



真的不知道，從何時起香港人變成了如此「驚弓之鳥」呢？自從農曆新年後香港疫情持續升

溫，每日確診數字幾何級數地上升。如今，第五波疫情累計已超過４５﹒８萬多宗個案，佔全港

人口約百分之６﹒１。除了反映Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播威力驚人之外，亦反映政府早前推行的防

疫措施未夠周全。儘管當局每天都在公布創紀錄的感染人數，但恐怕實際感染人數可能更高。再

加上現時公立醫院隔離病床使用量已經達到上限，醫院只能在露天場所搭建臨時醫院安置高危確

診人士如長者及兒童，至於數萬名一般確診者則未能及時送院治療，需要被逼留在家中自我隔離

。但此舉可能是加速了疫情擴散，及造成了今天市區播毒的醞藏。隨著每天確診人數持續飆升，

而家中物資又開始短缺的情況下，市民為求自保只好囤積食物和日用品，甚至出現「盲搶潮」這

種非理性的行為是可以理解的。事實上，為避免交叉感染，大眾選擇在家用膳，儲備糧食亦是合

情合理。



由於本港疫情仍然嚴峻，為了想盡快找出一些仍然在潛伏期的患者，全民檢測的舉措已是刻

不容緩，但是在啟動之前都需要綜合考慮到，我們是否有足夠能力和資源來完成這件事。雖然近

日有專家認為，全民檢測最好的時機是在疫情初期進行，但是現在已經錯過時機，而接下來最好

的時機是在高峰後進行，到時候可以利用全民檢測找出確診者，結束這一波疫情。然而，筆者對

此不敢苟同，當然會明白越早做的效果是最理想的，但事到如今卻現在才去思考是否等待疫情過

了高峰後而選擇做全民檢測的決定，這豈不是「躺平」的思想，以及與病毒共存的做法嗎？



目前而言，這已非簡單的公共衛生問題，背後還有政治經濟紅利和取捨之間的博弈。一直以

來，一些支持「躺平」的專家認為，中國的清零政策的可持續性堪憂，長期「閉關」會讓社會付

出巨大代價。老實說，這點國家又怎會沒有意識到呢！根據衛健委的數據顯示，截至３月４日，

中國１４﹒５億人口中，累計約１１萬人確診新冠病毒，４６３６例死亡。而另一邊廂，美國官

方數據是，全國３﹒３３億人口，累計７６２０萬人感染新冠病毒，死亡人數超過９０萬人。從

上述的簡單數字來看，你還會輕言「躺平」的選擇是較佳的科學決定嗎？近日中國在兩會期間，

再次提到任何防控措施都會有一些代價，但是同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是

值得的。轉瞬間，疫情已進入了第三個年頭，即使越來越多的國家逐步開放，但中國仍會堅持「

外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針不變。



全球疫情未散，俄烏硝煙驟起。地緣政治衝突進一步擾亂全球供應鏈及經濟復甦之路，推動

大宗商品價格上行，也再次加劇全球通脹的上升風險。隨著俄羅斯與烏克蘭戰事持續，或影響美

國聯儲局加息步伐。根據最新利率期貨顯示，市場預期聯儲局本月加息０﹒２５厘的機會達

９８％，加息０﹒５厘機會率已降至零。如今，美聯儲主席鮑威爾終於能找到了一個緩慢加息的

藉口，他於較早時表示，目前判斷俄烏戰爭及制裁行動對美國經濟的影響言之尚早，惟暗示有逼

切性收緊政策。故此，預計美聯儲於下周議息會議將加息２５基點基本上是沒有任何懸念。



近日金融市場持續受到避險情緒困擾，促使投資者對安全資產的需求迅速上升，尤其是美國

國債和黃金。然而，筆者從來都不太喜歡跟別人一起搶東西，知我者都知我是黃金好友，雖說黃

金在現階段確實能展現避險特質，但未來若升息及美元走強，甚至俄烏局勢一旦結束，也許將會

導致金價在今年下半年承壓。另外，近期人民幣也起到了避風港的作用，但能否保持強勢將取決

於中國的國內因素，尤以是人民銀行在經濟放緩背景下的貨幣政策立場。正當大家以為，中國不

僅與俄羅斯存在戰略合作關係，而貿易關係亦會更趨密切，因為中國企業可以從俄羅斯購買更多

的石油和天然氣，並幫助俄羅斯填補一些技術缺口，但事實上對中國而言卻變成了一件「燙手山

芋」的事件，比你搶到手也沒多大好處。相信中國只可能通過貿易和金融手段有限度地支持俄羅

斯，中國也不會冒著與西方關係徹底破裂的風險公開違反制裁。由此可見，中國能真正幫得上的

範圍是很有限的。



誠言，如果說大家能夠多一點溝通，多一點互信，釋除各方疑慮，也許這是一場可以避免的

戰爭。但另一邊廂，香港正面對一場頑強的抗疫戰，可以說我們一步都不能退讓，並希望政府和

廣大市民都能夠做到齊心抗疫，一起打贏這一場勝仗。最後，當大家冷靜下來時想一想，其實香

港什麼都不缺，大家真的不用忙著去搶東西呢！



＊本周策略＊



紐元：前周建議候低於０﹒６６５０買入紐元兌美元已於０﹒６８２０平倉，獲利１７０點

子。

澳元：本周建議候低於０﹒７２００買入澳元兌美元，目標０﹒７５００，止蝕

０﹒７０８０。

歐元：本周建議候低於１﹒０８２０水平買入歐元兌美元，目標１﹒１０２０，止蝕

１﹒０７２０。《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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